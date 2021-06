Peter Roigk am Steuer des Bürgerbusses: In Corona-Zeiten scheuen vor allem ältere Mendenerinnen und Mendener die Fahrt mit dem Bürgerbus zusehends. Dabei ist der Bürgerbus oft eine der letzten Möglichkeiten, auch im Alter noch aktiv selbst am Leben teilzuhaben, sagen die Mitglieder des Bürgerbus-Vereins.