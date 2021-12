Corona in Menden Impfbus des Kreises am Montag drei Stunden in Lendringsen

Lendringsen. Einziges Angebot der nächsten Tage in Menden. Die Auffrischung ist jetzt auch im MK-Angebot schon fünf Monate nach der zweiten Impfung möglich.

Am kommenden Montag, 13. Dezember, ab 10 Uhr steht der Impfbus des Märkischen Kreises von 10 bis 13 Uhr auf dem Lendringser Platz. Es ist für die kommenden Tage der einzige Aufenthalt des Busses in Menden, sodass erneut mit einer hohen Nachfrage zu rechnen ist. Neu ist jetzt, dass das Land NRW grünes Licht für eine Auffrischung (Booster) schon fünf Monate nach der vollständigen Impfung gegeben hat. Damit sollen jetzt auch am MK-Impfbus Menschen mit dem Boost immunisiert werden, die noch kein volles halbes Jahr vollständig geimpft sind. Bei den letzten Impfbus-Terminen, etwa am Super-Impfsamstag in Menden, waren nach WP-Informationen Menschen trotz langer Wartezeit noch abgewiesen worden, auch wenn sie ihre Sechs-Monats-Frist einen Tag später erfüllt gewesen wäre.

Am Gewoge-Gebäude wind- und wettergeschützten Wartemöglichkeiten

Nach Angaben des Kreises sind in den Impfbussen in dieser Woche bislang 945 Schutzimpfungen gegen das Coronavirus erfolgt – mit Stand vom Donnerstag. Die Impfbusse rollen auch weiter durch den Märkischen Kreis. Die Gesamtzahl der mobilen Impfungen ist auf 14.094 gestiegen, ebenfalls mit Stand vom Donnerstag. Unter den Impfbus-Terminen in der nächsten Woche finden sich laut dem Märkischen Kreis weiterhin auch Stationen mit wind- und wettergeschützten Wartemöglichkeiten. Auch am Lendringser Platz bietet das Gewoge-Gebäude eine Überdachung.

Zwei weitere Impfbus-Stopps im Nordkreis Zwar ist der Montagstermin in Lendringsen für den Impfbus der einzige in Menden für die kommenden Tage. Allerdings liegen zwei weitere Haltestellen des Impfbusses im Nordkreis. So stehen beide Impfbusse des Märkischen Kreises am kommenden Mittwoch, 15. Dezember, von 10 bi 13 Uhr in Iserlohn-Sümmern am Hegestück 40 auf dem Firma Kirchhoff. Am Freitag, 17. Dezember, steht ein Impfbus in Hemer, von 10 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarktplatz, Hauptstraße 174.

Weiterhin gilt: Geimpft werden alle Impfwilligen ab 16 Jahre. Was darüber hinaus zu beachten ist: Grundsätzlich können alle Impfberechtigten ab 18 Jahre ihren Impfschutz fünf Monate nach der zweiten Impfung auffrischen lassen. Die Ausnahme bilden Menschen, die mit Johnson & Johnson erstgeimpft wurden. Sie können eine weitere Dosis mit einem mRNA-Impfstoff erhalten – und zwar schon ab vier Wochen nach der Johnson-Immunisierung.

Moderna

Der Covid-19-Impfstoff von Moderna wird für Erstimpfungen, Zweitimpfungen oder Auffrischungsimpfungen (nach Johnson & Johnson) für alle, die 30 Jahre oder älter sind, verimpft. Es gibt für über 30-Jährige vorerst keine Wahlmöglichkeit mehr für Biontech.

Biontech

Personen, die unter 30 Jahre alt sind, erhalten zur Erstimpfung den Impfstoff „Comirnaty“ von Biontech – auch für Zweitimpfungen sowie für die Impfung von Schwangeren.

Johnson & Johnson

Der Covid-19-Impfstoff von Johnson & Johnson wird auf Wunsch für Erstimpfungen eingesetzt, ist aber nur ab 18 Jahre zugelassen.

Impfwillige werden darum gebeten, zur Zweit- oder Drittimpfung ihre vollständigen Impfunterlagen mitzubringen. Zudem soll man „witterungsangepasste Kleidung“ tragen. Denn wie schon häufiger erlebt, kann es am Impfbus wegen des Andrangs zu stundenlangen Wartezeiten kommen.

