Impfstelle Iserlohn: Am 1. April wird dort erstmals geimpft

Die Impfstelle des Märkischen Kreis in Iserlohn-Dröschede. Der Betrieb soll dort am 1. April starten.

Menden/Balve/Iserlohn. Am Donnerstag, 1. April, sollen in der zusätzlichen Impfstelle Iserlohn die ersten Corona-Schutzimpfungen erfolgen. Wer sie erhalten soll.

Die zusätzliche Impfstelle in Iserlohn wird, wie geplant, ab Donnerstag, 1. April, im Gewerbegebiet Dröschede am ehemaligen Standort der Firma Kottmann/Unisan (Lanferkamp 3) ihren Betrieb aufnehmen. Das teilt der Märkische Kreis mit.

Im ersten Schritt sind Personen der Altersklasse 80plus aus den Städten Balve, Hemer, Iserlohn und Menden am Freitag darüber informiert worden, dass sie ihren für das Impfzentrum Lüdenscheid gebuchten Termin in der Impfstelle in Iserlohn-Dröschede wahrnehmen können – und zwar am selben Tag und zur selben Uhrzeit wie vereinbart. Diese Möglichkeit besteht ausdrücklich nur für den Personenkreis 80plus. Eine Umbuchung ist nicht erforderlich.

Personen über 70 Jahre können ab 6. April Termin buchen

Nach dem aktuellen Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums können Personen über 70 Jahre ab dem 6. April einen Termin buchen und ab dem 8. April geimpft werden. Diese Personengruppe soll voraussichtlich jahrgangsweise eingeladen werden. Nach Abstimmungen auf Landesebene sollen weitere Informationen folgen.

