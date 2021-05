Impfung im Ärztehaus: Wieder Falschinformationen im Umlauf

Menden. Wenige Tage nach einem Gerücht, über das St.-Vincenz-Krankenhaus gibt es nun Falschinformationen am Mendener Ärztehaus.

Wieder macht ein Gerücht in Menden die Runde, wonach am kommenden Samstag, 15. Mai, im Ärztehaus mit dem Corona-Vakzin von Astrazeneca geimpft werden soll. Doch das ist falsch, betont Dr. Frank Albrecht.

Es ist ein Aushang mit dem Versprechen einer Corona-Schutzimpfung am Ärztehaus aufgetaucht. Doch dies entbehrt – wie bereits am vergangenen Wochenende, als Impfungen im St.-Vincenz-Krankenhaus vorgenommen werden sollten – jeglicher Grundlage. „Es handelt sich um eine Ente“, betont Dr. Frank Albrecht auf Nachfrage der Westfalenpost. „Irgendjemand hat diesen Plan in die Welt gesetzt, den wir so aber nicht verfolgen.“ Auch im St.-Vincenz-Krankenhaus werde generell niemand geimpft, so der Mediziner.

Wer für die Verbreitung der Falschinformationen verantwortlich ist und welche Beweggründe dahinterstecken, das vermag Albrecht nicht zu beurteilen.

