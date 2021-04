Impfung im MK: Wer Termine in Iserlohn wahrnehmen kann

Wer kann aktuell Termine für die Impfstelle in Iserlohn wahrnehmen?

Einen Termin in der Impfstelle Iserlohn können aktuell wahrnehmen: Über 80-Jährige aus den Städten Balve, Menden, Hemer und Iserlohn, die vor dem 1. April einen Termin in Lüdenscheid gebucht hatten und diesen in Dröschede wahrnehmen möchten – und zwar am selben Tag und zur selben Uhrzeit wie vereinbart. Diese Möglichkeit besteht ausdrücklich nur für diesen Personenkreis 80plus. Eine aktive Umbuchung ist nicht erforderlich.

Seit dem 1. April gibt es ein neues Buchungssystem. Impfberechtigte Personengruppen (über 70-Jährige ab Jahrgang 1947) können über die KVWL-Plattform auch Termine für die Impfstelle in Iserlohn vereinbaren und wahrnehmen.

Wichtig! Wer nach dem 1. April einen Termin in Lüdenscheid gebucht hat, muss diesen Termin auch in Lüdenscheid wahrnehmen.

