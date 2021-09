Impfzentren im MK schließen – Impfbus weiterhin unterwegs

Die Impfstellen in Iserlohn (Foto) und Lüdenscheid schließen Ende September. So sehen es die Vorgaben des Landes NRW vor.

Menden/Kreis. Endspurt für die beiden Impfzentren im Märkischen Kreis in Iserlohn und Lüdenscheid. Wann dort noch geimpft wird und wie es dann weitergeht.

Nach den Vorgaben des Landes schließen die Impfzentren zum 30. September und damit auch die Impfstellen in Lüdenscheid und Iserlohn. Ab dem 1. Oktober werden die Coronaschutz-Impfungen überwiegend von niedergelassen Ärzten sowie von Betriebsärzten übernommen. Das teilt der Märkische Kreis mit.

+++ Menden: Kreis-Impfbus steht am Freitag bei Fischer Hydroforming +++

Die Impfstellen in Lüdenscheid (Schützenhalle Loh) und Iserlohn (Gewerbegebiet Dröschede) schließen nach den Vorgaben des Landes NRW planmäßig zum 30. September. In Lüdenscheid sind in der kommenden Woche noch Impfungen ohne Voranmeldung in der Zeit von Montag (27. September) bis Mittwoch (29. September) jeweils von 14 bis 19 Uhr möglich. Am Donnerstag bleibt die Impfstelle geschlossen. In Iserlohn finden die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus noch bis einschließlich Donnerstag, 30. September, jeweils von 14 bis 19 Uhr statt. Ab dem 1. Oktober werden die Impfungen dann überwiegend von der niedergelassenen Ärzteschaft sowie von Betriebsärzten wahrgenommen.

+++ Alle Informationen zur aktuellen Corona-Lage im Märkischen Kreis mit Menden und Balve in unserem Newsblog +++

Mobile Impf-Aktionen werden im MK auch weiterhin angeboten

Fortgesetzt werden mobile Aktionen vor Ort. Die Gesamtzahl der mobilen Impfungen auch in dem von der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) gestellten Bus ist auf 5231 (Stand: 23. September) gestiegen. In der kommenden Woche gibt es auch in Menden einen weiteren Termine, bei dem die Bürgerinnen und Bürger im Kreis die Chance haben, sich in unmittelbarer Nähe unkompliziert gegen das Coronavirus impfen zu lassen – ohne Voranmeldung und ohne Termin. Der Impfbus macht am Dienstag, 28. September, von 9 bis 12 Uhr Station am Hönne-Berufskolleg (Werler Straße).

Mehr zur Bundestagswahl

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden