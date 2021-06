Impfzentrum im MK stellt ab sofort digitalen Impfpass aus

Menden/Märkischer Kreis. Seit Montagmorgen können im Impfzentrum MK in Lüdenscheid elektronische Impfzertifikate erstellt werden. Auch Iserlohn soll bald folgen.

Das ImpfzentrumMK in Lüdenscheid ist das erste Impfzentrum in Westfalen, in dem ab sofort elektronische Impfzertifikate ausgestellt werden. Bis spätestens Ende Juni sollen auch in Iserlohn die digitalen Impfnachweise erstellt werden können.

In Lüdenscheid können seit Montagmorgen elektronische Impfzertifikate ausgestellt werden – und damit so früh, wie in keinem anderen Impfzentrum in Westfalen. Das teilt der Märkische Kreis mit. Zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) hat das Leitungsteam um Dr. Gregor Schmitz in der vergangenen Woche die technischen Voraussetzungen geschaffen, um die QR-Codes zu erstellen.

QR-Code kann auf Wunsch vor Ort im Impfzentrum ausgedruckt werden

Dr. Schmitz: „Alle Personen, die jetzt in Lüdenscheid geimpft werden, erhalten auf Wunsch direkt vor Ort einen Ausdruck mit einem QR-Code. Hierin sind außer den Personendaten das Impfdatum, der verwendete Impfstoff sowie der Hinweis, ob es sich um eine Erst- oder Zweitimpfung handelt, hinterlegt. Dieser QR-Code kann dann in die CovPass-App oder in die Corona-WarnApp eingelesen werden.“

Digitales Impfzertifikat kommt per Post

Alle Personen, die bereits zweimal in den Impfzentren geimpft worden sind, bekommen in den nächsten Tagen die digitalen Impfzertifikate per Post zugesandt. Im nächsten Schritt werden dann Personen mit einer Erstimpfung das digitale Impfzertifikat erhalten.

Neue Termine in Impfzentren Lüdenscheid und Iserlohn vereinbaren

Für die Impfstellen in Lüdenscheid und Iserlohn können ab Mittwoch, 23. Juni, auch wieder Erstimpftermine unter der Telefonnummer 0800 116117 02 oder online unter www.116117.de gebucht werden. Gemäß dem Erlass des Gesundheitsministeriums können diese Termine über 60-Jährige sowie alle Personen reservieren, die ein entsprechendes ärztliches Attest vorweisen können.

