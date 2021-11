Impfzentrum in Hemer – Märkischer Kreis reagiert nun doch

Freuen sich auf den Start des Impfzentrums in Hemer: von links: Bürgermeister Christian Schweitzer, Parkmeister Stefan Taubensee, Landrat Marco Voge, Daniel Witt (DRK) und Sauerlandpark-Geschäftsführer Thomas Bielawski. In der Hütte sollte eigentlich die große Weihnachtssause stattfinden.

Menden/Hemer. Der Märkische Kreis will nun ein Impfzentrum in Hemer eröffnen. Das Impfzentrum am Sauerlandpark soll dringend benötigte Kapazitäten liefern.

Nach der massiven Kritik an der Koordination der Boosterimpfungen im Märkischen Kreis reagiert das Gesundheitsamt des Kreises nun doch. Der Kreis richtet gemeinsam mit dem Sauerlandpark, dem DRK und der Stadt Hemer ein Impfzentrum am Sauerlandpark ein. Damit bekommen auch Mendener eine offizielle Impfstelle, die sogar schneller erreichbar ist als die alten Impfzentren in Lüdenscheid und Iserlohn. +++ Auch wichtig: Starttermin für Impfzentrum in Menden steht jetzt fest +++

Zu finden ist das Impfzentrum laut Kreis auf dem Hauptparkplatz des Sauerlandparks direkt neben dem Schnelltest-Zentrum. Besucherinnen und Besucher sollen die Ausschilderung beachten, die bereits vor dem Erreichen des Sauerlandparks beginnt. +++ Warum der Kreis langsamer impft als andere Kreise in der Umgebung +++

Öffnungszeiten Impfzentrum am Sauerlandpark Hemer

Das Impfzentrum am Sauerlandpark öffnet am Montag, 29. November, um 16 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt seien Erst- und Zweitimpfungen, aber auch Booster- bzw. Drittimpfungen möglich, heißt es vom Kreis. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Termine müssen über die Homepage des Impfzentrums vereinbart werden. Das Portal wird voraussichtlich am Samstag (27. November) freigeschaltet. Anders als das Schnelltest-Zentrum am Sauerlandpark ist das Impfzentrum nicht als „Drive-Thru“-Impf-Zentrum organisiert. Besucher müssen also ihr Auto verlassen, um die Impfung zu erhalten. Wegen der Kälte gilt das Durchfahrmodell fürs Impfen im Winter als nicht praktikabel.

+++ Kommentar: Der Märkische Kreis hat die Impfsituation wieder falsch bewertet +++

Nicht vergessen dürfen die laut Kreis ihren Personalausweis und – falls vorhanden – ihren Impfpass und ihre Krankenversichertenkarte. Bei Booster- oder Drittimpfungen sollten Besucherinnen und Besucher des Impfzentrums ihre kompletten Impfunterlagen mitbringen. Unter 16-Jährige brauchen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten, die über die Homepage ebenfalls downloadbar ist.

Die Öffnungszeiten ab Dienstag, 30. November:

Montag bis Freitag: 14 bis 20 Uhr

Samstag: 10 bis 13.30 Uhr und 14.30 Uhr bis 19 Uhr.

Landrat sieht neues Impfzentrum als Erfolg

Landrat Marco Voge (CDU), der in den vergangenen Tagen viel Kritik für das Krisenmanagement beim Kreis einstecken musste, lobte das neue Modell in einer Mitteilung: „Zuerst möchte ich mich bei allen bedanken, die hier in Hemer, aber auch im gesamten Märkischen Kreis daran mitwirken, Impfangebote vor Ort zu schaffen. Ein breites und niederschwelliges Netz von Impfmöglichkeiten ist unser gemeinsames Ziel. Hier sind wir mit verschiedenen Maßnahmen auf einem guten Weg. Ein wichtiger Baustein ist dabei dieses Impfzentrum, dass das DRK gemeinsam mit dem Sauerlandpark betreibt und das mit Hilfe des Kreises realisiert wird.“ +++ Auch interessant: Gibt es irgendwann ein dauerhaft betriebenes Impfzentrum für den Märkischen Kreis? +++

Voge weiter in der Mitteilung: „Die Zusammenarbeit bei diesem Projekt mit den beiden starken Partnern ist wieder hervorragend und zeigt, dass die verschiedenen Stellen gemeinsam ins Rad greifen. Als Kreisverwaltung ist es unsere Aufgabe, zu koordinieren, zu beraten und darüber hinaus sicherzustellen, dass die Impfkapazitäten in den kommenden Wochen und Monaten zur Verfügung stehen. Die vielen Impfstellen, die nun nach und nach öffnen, sind ein gutes Zeichen.“

Zuletzt viel Kritik am Märkischen Kreis

Der Märkische Kreis hatte in den vergangenen Wochen auch aus Menden viel Kritik einstecken müssen. Der Kreis hatte es im Vergleich zu vielen anderen Kreisen und Städten nicht geschafft, seine Impfzentren wieder zu eröffnen. Die Impfbusse konnten bislang nur einen Bruchteil der Kapazitäten abdecken, die benötigt werden. Menschen standen oft stundenlang in der Kälte und wurden teilweise wieder abgewiesen.

In Menden eröffnet bald ein privates Impfzentrum: Alle Infos dazu in diesem ausführlichen Bericht!

