Impfzentrum MK: Nach Termin-Panne 60 zusätzliche Impfdosen

Vor dem Impfzentrum des Märkischen Kreises in Lüdenscheid bilden sich am Sonntag, 14. Februar, lange Schlangen. Durch ein Missverständnis haben 100 Personen zur selben Zeit einen Impftermin bekommen.

Märkischer Kreis/Düsseldorf. Nach dem Termin-Missverständnis in mehreren Impfzentren hat das Ministerium zusätzliche Corona-Impfdosen geliefert. Für den MK waren es 60.

Wegen Missverständnissen bei der Buchung von Impfterminen hat das Gesundheitsministerium zuletzt zusätzliche Corona-Impfdosen an die Zentren geliefert. Auch im Impfzentrum des Märkischen Kreises in Lüdenscheid war es vor eineinhalb Wochen zu einer Termin-Panne gekommen. 100 Senioren bekamen zur selben Zeit einen Impftermin.

Seit dem Start der Impfkampagne mindestens acht Impfzentrum betroffen

Nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums war es seit dem Start der Impfkampagne in mindestens acht Impfzentren passiert, dass aufgrund von Terminproblemen mehr Impfwillige glaubten, einen Termin zu haben, als tatsächlich der Fall war. Die betroffenen Kreise hatten jeweils von Dutzenden Impfwilligen ohne Buchungsbestätigung berichtet.

„An den meisten Standorten konnten durch umsichtiges und pragmatisches Handeln der verantwortlichen Personen vor Ort die meisten Personen geimpft werden“, heißt es jetzt in einem Bericht des Ministeriums an den Heimatausschuss des Landtags in Düsseldorf. Einerseits seien Restbestände von anderen Standorten kurzfristig organisiert worden, andererseits habe das Land den betroffenen Zentren eine Reservekapazität von mehreren hundert Impfdosen zur Verfügung gestellt, um die Impfwilligen zu versorgen.

60 zusätzliche Impfdosen für Impfzentrum in Lüdenscheid

Wie Hendrik Klein, Pressesprecher des Märkischen Kreises, auf Nachfrage der WP berichtet, seien dem Impfzentrum in Lüdenscheid einige Tage nach dem Termin-Missverständnis 60 zusätzliche Impfdosen zur Verfügung gestellt worden. Das Impfteam war an dem fraglichen Tag von dem großen Andrang völlig überrascht worden, konnte aber Dank der Impfdosen, die von den Vortagen übrig waren, den Großteil der Senioren impfen. Letzten Endes mussten nur 20 ungeimpft nach Hause geschickt werden.

Missverständnis im Buchungssystem wirkt bis jetzt nach

Hintergrund ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung ein Missverständnis im Online-Buchungssystem zu Beginn der Terminvergabe, das bis jetzt nachwirkt. Nach dem Klick auf als frei angezeigte Termine, war die Anzeige „Termin bereits gebucht“ bei vielen Impfwilligen offenbar als Buchungsbestätigung missverstanden worden.

Betroffen waren laut Ministerium neben dem Zentrum in Lüdenscheid/Märkischer Kreis die Zentren in den Kreisen Borken, Herne, Gütersloh, Steinfurt, Recklinghausen und Unna sowie der Ennepe-Ruhr-Kreis. Zudem hatte zuletzt auch Münster von solchen „Geisterterminen“ berichtet und die Impflinge auf die Notwendigkeit einer Buchungsbestätigung hingewiesen.

