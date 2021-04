IMW Menden plant Sammelbestellung für Corona-Schnelltests

Menden. Der IMW erwartet, dass Corona-Schnelltests in Betrieben immer wichtiger werden. Der Initiativkreis will deshalb eine Sammelbestellung aufgeben.

Der Initiativkreis Mendener Wirtschaft (IMW) möchte die Stadt Menden bei der beschleunigten und verstärkten Schnelltestung der Mendener Bevölkerung gezielt unterstützen. Alle Unternehmen können dazu beitragen, indem die Belegschaften möglichst komplett und regelmäßig getestet werden.

Es arbeiten ca. 25.000 Menschen in den Mendener Unternehmen – ein sehr relevanter Teil der Gesamtbevölkerung, so der IMW. Weiter heißt es: „Wir gehen davon aus, dass eine gesetzliche Testpflicht für Unternehmen kommen wird. Wir wollen aber schon jetzt aus eigenem Antrieb unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ihre Familien schützen – und so auch zur Stabilisierung der Unternehmen und des gesellschaftlichen Lebens in Menden beitragen.“

Schnelltests für die Teilnahme am öffentlichen Leben

Der IMW gehe davon aus, dass nach Ostern für die Teilnahme am öffentlichen Leben vermehrt die Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses verlangt werden wird. „Daher scheint uns ein kurzfristiger Zugriff auf Schnelltests und Selbsttests (Laientests) dringend angeraten, denn die Liefer- und Bestellmöglichkeiten könnten in der nächsten Zeit angespannter werden.“

Das Iserlohner Arzneimittelunternehmen Medice bietet vom Bundesministerium für Gesundheit zertifizierte Schnell- und Selbsttests (Laientests) an, die bei negativem Ergebnis für entsprechende Testzeugnisse geeignet sind. Diese Testzeugnisse dürfen aktuell nur von zertifizierten Ärzten ausgestellt werden. „Wir erwarten jedoch, dass dies demnächst auch von qualifiziert ausgebildeten Hilfskräften gemacht werden darf. Dazu stehen wir bereits im Kontakt mit dem Märkischen Kreis“, so der IMW.

Rahmenvertrag und Sammelbestellung

Über einen Rahmenvertrag und eine Sammelbestellung habe sich der IMW kurzfristig eine größere Menge Tests gesichert: „Wir freuen uns, wenn sich möglichst viele Unternehmen kurzfristig an dieser Aktion beteiligen.“

Unternehmen werden gebeten, kurzfristig den Bedarf für ihr Unternehmen zu ermitteln und verbindlich zu bestellen.