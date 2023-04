Jugendbildungsstätte In Menden aufgewachsen: Das ist die neue Leiterin der Kluse

Menden. Die Mendener Jugendbildungsstätte „Die Kluse“ steht unter neuer Leitung. Natalie Ossowski möchte frischen Wind auf die Kluse bringen.

Seit Anfang März steht die Jugendbildungsstätte in Menden „Die Kluse“ unter neuer Leitung. Mit ihrer engagierten Art hat Uschi Schulte-Pieper die Kluse jahrelang geprägt. Jetzt wird sie abgelöst und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Mit Natalie Ossowski kommt eine junge Fachkraft, die frischen Wind auf die Kluse bringen möchte.

Aus Menden und hier aufgewachsen: „Kenne die Kluse von klein auf“

Da sie während ihres Studiums bereits als Honorarkraft bei der Stadt Menden gearbeitet hat und nach ihrem Masterabschluss als Schulsozialarbeiterin an den Schulen Mendens war, bringt sie einiges an Erfahrung mit. Was ihr außerdem helfen wird, ist ihr lokaler Bezug. „Ich komme aus Menden, bin hier aufgewachsen. Das heißt, ich kenne die Kluse schon von klein auf. Meine erste Klassenfahrt ging hier hin“, erinnert sich die 25-Jährige. +++ Lesen Sie auch: Menden: Neues Ferienprogramm für Kinder auf der Kluse +++

Von ihren Kolleginnen und Kollegen rund um Teamleiterin Jana Zimmermann ist sie auch herzlich begrüßt worden. „An meinem ersten Tag auf der Kluse ist mein Büro schöngeschmückt gewesen“, erzählt sie.

