In Menden erste Sturm-Einsätze der Feuerwehr

Menden. In Halingen und Bösperde sind Bäume auf Fahrbahnen gestürzt. Die Feuerwehr Menden erwartet bis zum Abend weitere Sturm-Einsätze.

Starke Sturmböen sorgen am Donnerstagmorgen für mehrere Feuerwehr-Einsätze im Mendener Stadtgebiet. Meist geht es um umgekippte Bäume auf den Straßen. So musste das Osterfeld in Halingen gegen 7 Uhr ebenso geräumt werden wie die Heidestraße in Bösperde, auch auf der Fröndenberger Straße wurde ein umgestürzter Baum gemeldet.

Möglichst nicht durch die Waldemei spazieren: Gefahr von Astbruch

„Wir erwarten heute nichts ganz Schlimmes, aber es kann angesichts der Vorhersagen den Tag über immer wieder dazu kommen, dass Bäume umstürzen oder Äste herunterkommen“, rät Feuerwehrsprecher Stefan Deitel zu erhöhter Vorsicht. Wie immer bei Sturm sollte auch die Waldemei nicht betreten werden, wenn es sich vermeiden lässt. Auch hier könnten Spaziergänger von herabfallendem Geäst getroffen werden.

+++ Lesen Sie auch: Nach Cyber-Attacke: Stadt Menden informiert wieder online +++

Warnung des Deutschen Wetterdienstes gilt noch bis 18 Uhr

Wie berichtet, hat der Deutsche Wetterdienst in der Nacht eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben, auch für Balve und Menden. Die Warnung gilt bis 18 Uhr. „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 Stundenkilometern auf, anfangs aus südlicher, später aus südwestlicher Richtung.“ In freien Lagen muss mit Sturmböen bis 80 Stundenkilometern gerechnet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden