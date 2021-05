Am Freitagabend kam es zu dem Vorfall mit dem Schamverletzer.

Unglaublicher Vorfall In Menden: Exhibitionist fragt nach dem richtigen Weg

Menden. Ein Exhibitionist fragt in Menden aus dem Auto eine Frau (38) nach dem Weg. Während sie antwortet, fällt ihr sein unglaubliches Verhalten auf.

Ein Exhibitionist hat eine Mendenerin am Freitagabend aus dem Auto heraus nach dem Weg gefragt, während er sich im Wagen selbst befriedigte. Jetzt wird er gesucht.

Die 38-jährige Mendenerin wurde am Freitag um 20.50 Uhr an der Straßenecke Balver Straße/Am Limberg von dem unbekannten Autofahrer angesprochen, der sie nach dem Weg fragte. Als die Frau ihm die Route erklärte, bemerkte sie, dass der Fahrer untenrum nackt am Steuer saß und masturbierte. Die Frau flüchtete zu dem nächsten Wohnhaus und rief später die Polizei.

Sie schätzte den Unbekannten auf etwa 40 bis 50 Jahre. Der Mann sprach mit einem starken osteuropäischen Akzent. Die Polizei ermittelt wegen Exhibitionismus und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden