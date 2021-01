Corona in Menden In Menden zuletzt sieben neue Corona-Infektionen

Menden/Balve. Drei Todesopfer im Südkreis. Die Inzidenz sinkt im MK deutlich auf 110,9. Seit dem Ausbruch haben sich mehr als 10.000 Menschen angesteckt.

Sieben Corona-Neuinfektionen in Menden, keine in Balve, drei verstorbene Senioren in Lüdenscheid, Werdohl und Nachrodt, und ein deutlich gesunkener Inzidenzwert im Märkischen Kreis von jetzt noch 110,9 Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen: Das sind die wichtigsten Corona-Nachrichten vom Donnerstag. Die drei Verstorbenen, 89, 81 und 77 Jahre alt, hatten sich zuletzt allesamt in stationärer Behandlung befunden.

In Menden sind jetzt noch 69 Menschen infiziert, in Balve 17

In Menden sind aktuell 69 Menschen infiziert, man zählt 976 Gesundete, 104 Kontaktpersonen und 27 Todesopfer. In Balve gibt es jetzt 17 Infizierte, 162 Gesundete und 36 Kontaktpersonen. Ein Mensch ist hier an oder mit dem Coronavirus verstorben. Aktuell tragen laut dem Kreis-Gesundheitsamt 818 Männer und Frauen im MK das Coronavirus in sich. Ebenfalls unter Quarantäne stehen 1591 Kontaktpersonen. Seit Mittwoch hat das Gesundheitsamt 24 zuvor Infizierte aus der Quarantäne entlassen. Sie gelten als nicht mehr ansteckend. Im gleichen Zeitraum sind 72 positive labor-technisch bestätigte Coronanachweise beim Kreis eingegangen.

88 Covid-19-Patienten liegen kreisweit in den Krankenhäusern

In den märkischen Krankenhäusern werden laut der MK-Pressestelle zurzeit 88 Covid-19-Patienten behandelt, davon 16 intensivmedizinisch. 14 Personen werden demnach beatmet. In den Pflegeeinrichtungen sind derzeit 73 Bewohner mit einem positiven Coronanachweis registriert, acht in Schulen und sieben in Kitas.

Mehr als 9000 Betroffene im MK haben ihre Infektionen überstanden

Seit Ausbruch der Pandemie vor knapp einem Jahr haben sich insgesamt 10.035 Einwohner mit dem Virus angesteckt. 9021 Männer und Frauen haben die Infektion bereits überstanden, 196 Patientinnen und Patienten sind kreisweit im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.