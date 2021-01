Corona im Märkischen Kreis In Menden zweithöchste Zahl an Corona-Neuinfektionen im MK

Menden/Balve Mit 26 Neuinfektionen meldet Menden am Donnerstagmorgen die zweithöchste Zahl aller MK-Städte. Die Inzidenz steigt wieder stärker an

Mit 26 Corona-Neuinfektionen meldet Menden am Donnerstagmorgen die zweithöchste Zahl aller MK-Städte, in Balve hat sich ein Mensch neu angesteckt. Auch der Inzidenzwert, der für schärfere Schutzbestimmungen sorgen kann, steigt im gesamten Kreisgebiet wieder stärker an: von zuletzt knapp über 100 auf jetzt mehr als 120 Personen, die sich im Laufe der letzten sieben Tage infiziert haben, gerechnet auf 100.000 Enwohner.

172 Neuinfektionen im Kreisgebiet - Zwei Verstorbene nachgemeldet

172 Neuinfektionen verzeichnet der Märkische Kreis seit Mittwoch insgesamt, wobei die Kreisstadt Lüdenscheid mit 30 neu angesteckten Menschen den traurigen Spitzenreiter stellt. Immerhin haben kreisweit zugleich 130 Männer und Frauen das Virus seit gestern überwunden. Zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung wurden nachgemeldet: Bereits am 19. Dezember ist eine 81-jährige Bewohnerin eines Seniorenhauses in Iserlohn in stationärer Behandlung verstorben. Am 30. Dezember verschied ein 76-jähriger Mann aus Plettenberg im Krankenhaus. Damit sind laut der Statistik des Märkischen Kreises seit Beginn der Pandemie im Februar insgesamt 140 Einwohner in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Insgesamt haben sich 8411 Märker mit dem Virus infiziert. 7424 Männer und Frauen haben Corona bereits überwunden.

142 Coronapatienten liegen in MK-Krankenhäusern

In den Krankenhäusern werden derzeit 142 Coronapatienten behandelt, davon 29 intensivmedizinisch; 24 Patienten werden beatmet. Aus Pflegeeinrichtungen werden 71 infizierte Bewohner gemeldet.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden

• Altena: 41 Infizierte, 323 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Balve: 9 Infizierte, 136 Gesundete und 17 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 20 Infizierte, 312 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 77 Infizierte, 599 Gesundete, 107 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Herscheid: 11 Infizierte, 58 Gesundete und 6 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 183 Infizierte, 1.780 Gesundete, 274 Kontaktpersonen und 26 Tote

• Kierspe: 32 Infizierte, 361 Gesundete, 43 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Lüdenscheid: 133 Infizierte, 1.221 Gesundete, 193 Kontaktpersonen und 19 Tote

• Meinerzhagen: 62 Infizierte, 532 Gesundete, 83 Kontaktpersonen und 13 Tote

• Menden: 116 Infizierte, 800 Gesundete, 164 Kontaktpersonen und 24 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 7 Infizierte, 144 Gesundete, 6 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Neuenrade: 25 Infizierte, 270 Gesundete und 31 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Plettenberg: 69 Infizierte, 346 Gesundete, 103 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Schalksmühle: 24 Infizierte, 155 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Werdohl: 38 Infizierte, 387 Gesundete, 71 Kontaktpersonen und 16 Tote