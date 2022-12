In Mendener Supermarkt: Taschendieb bestiehlt Seniorin

Menden. Es ist wieder passiert: Eine 80-Jährige stellt ihre Handtasche im Supermarkt im Einkaufswagen ab – ein Dieb nimmt die Einladung dankend an.

Einer 80-jährigen Mendenerin ist am Mittwochmittag beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen wordn. Während die Seniorin in dem Discounter an der Unteren Promenade ihre Waren einsammelte, hatte sie ihre Handtasche in den Einkaufswagen gestellt. An der Kasse stellte sie fest, dass das Portemonnaie nicht mehr in der Tasche war. Während des Einkaufs, als der Diebstahl passiert sein muss, hatte sie nichts Verdächtiges bemerkt.

Polizei warnt: Taschendiebe häufig in Supermärkten unterwegs

Die Polizei Menden warnt unterdessen weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper in Innentaschen getragen werden. Keinesfalls darf die PIN auf der Karte notiert sein oder mit ins Portemonnaie gesteckt werden – was aber laut Polizeibericht immer wieder der Fall ist. Dann jedoch können die Täter meist hohe Summen abbuchen, bevor die Opfer den Diebstahl überhaupt bemerkt haben.

Karte bei Verlust sofort sperren lassen und Strafanzeige bei der Polizei erstatten

Die Polizei rät in solchen Fällen: Die Betroffenen sollten ihre Karten sofort bei der Bank sperren lassen und Anzeige auf der Wache erstatten. Diese kann über eine sogenannte „Kuno-Sperrung“ auch den Einsatz einer abhanden gekommenen Bankkarte im Lastschrift-Verfahren verhindern. Weitere Taschendiebstähle gab es am Mittwoch in Meinerzhagen, Kierspe, Iserlohn, Lüdenscheid, Hemer und Werdohl.

