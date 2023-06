In und um Menden: Sechs tolle Freizeittipps fürs Wochenende

Menden/Iserlohn/Hemer. Strandgarten im Sauerlandpark, Trödelmarkt und Tretbootfahren in Iserlohn oder Musik auf die Ohren im Barendorf: Das ist los am Wochenende.

Was ist in Menden, Hemer, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt. Von Festival über Beach-Vibes bis zum Tretbootfahren oder Trödelmarkt: Das sind unsere Vorschläge für die kommenden Sommertage.

Mein Tipp für euch

Rock im Barendorf ist zurück – wenn auch etwas anders (und teurer) als gewohnt. Am kommenden Wochenende gibt es noch zwei Veranstaltungen aus der beliebten Reihe in Iserlohn, für die noch Karten online erhältlich sind (proticket.de/herr-event): Freitag tritt Mundharmonikaspieler Chris Kramer zusammen mit dem Beatboxer Kevin O’Neal und dem Gitarristen Sean Athens unter dem Namen Chris Kramer & Beatbox ‘n’ Blues mit einem Mix bestehend aus Beatboxsounds und Blues auf.

Am Samstag, dem letzten Tag des Festivals, kommt die Tribute-Band FOU FIGHTERZ auf die Bühne, die die Songs der Originalband FOO FIGHTERS covert. Jede Band wird von einer Vorband begleitet. Los geht es jeweils um 19 Uhr in der Historischen Fabrikanlage Barendorf, Baarstraße 220-226, in Iserlohn. Tickets für Erwachsene 17 Euro pro Konzert.

Viel Spaß für wenig Geld

Lust auf Schnäppchen? Der beliebte große Trödelmarkt am Seilersee in Iserlohn findet am Wochenende wieder statt. Von 11 bis 18 Uhr können sich Interessierte am Sonntag, 25. Juni, an der Seeuferstraße 26 in Iserlohn auf die Suche nach gebrauchten Schätzchen machen. Und ein anschließender Spaziergang um den Seilersee oder eine Fahrt mit den Tretbooten macht ebenfalls Spaß. Der Tretbootverleih (ebenfalls an der Seeuferstraße, auf Höhe des Brückenpfeilers) vom Hotel Vier Jahreszeiten ist immer geöffnet von montags bis sonntags 12.30 bis 19.30 Uhr. Ein Tretboot für bis vier Personen kostet für eine Stunde 10 Euro.

Für die Kleinen

Für das Wochenende sind wieder warme Temperaturen angesagt und ihr habt keine Lust auf einen Besuch im Freibad mit den Kleinen? Abkühlung wäre trotzdem nicht schlecht? Dann ab in den SauerlandparkHemer. Ab dem heutigen Donnerstag, 22. Juni, gibt es rund um den Himmelsspiegel wieder Sand, Sonnenschirme und Palmen beim Strand-Garten bis zum Einbruch der Dunkelheit. Bis zum 13. August könnt ihr eure Füße dort in rund 600 Tonnen Sand stecken und die Kinder im knöcheltiefen Wasser spielen lassen. Die Gastronomie öffnet täglich ab 11 Uhr. Besitzer von Dauerkarten haben freien Zugang, für alle anderen gilt der normale Tageseintritt (Erwachsene fünf Euro). Adresse: Nelkenweg 5 bis 7 in Hemer.

Im Rampenlicht

In Skandinavien ist es ganz gewöhnlich, hierzulande eher unbekannt: Im Kurpark Unna-Königsborn könnt ihr die kürzeste Nacht des Jahres beim Mitsommerfest feiern. Am Samstag, 24. Juni, geht es ab 11 Uhr los und „jede Menge Überraschungen“. Ein Kinder- und Familientrödel, Musik und ein Mitmachprogramm stehen an – gepaart mit Gastronomie- und Verkaufsständen. Eintritt frei. Adresse: Kurpark 4, Unna.

Das Sport-Highlight

In den Sommerferien ruht in Menden und Balve der Wettkampfsport. Das bedeutet aber nicht, dass man sich ausruhen sollte. An diesem Wochenende gehen die Temperaturen in die Höhe. Daher nutzt vor allem als Familie die Gelegenheit und gehen Sie mit Ihren Kindern schwimmen. Mit dem Sorpesee, Möhnesee oder Hennesee gibts in der Nähe einige Möglichkeiten. Wenn ihr es gerne ruhig hättet, gibt es aber auch einen Geheimtipp: Der Esmecke-Stausee zwischen Berge und Wenholthausen. Er ist klein, aber sehr idyllisch. Dafür lohnt sich auch eine längere Anfahrt.

Mal was anderes

Draußen ist es euch zu heiß, zu stickig, zu schwül und ihr wollt als Familie dennoch etwas unternehmen? Dann lohnt sich am kommenden Sonntag, 25. Juni, ein Besuch auf Gut Rödinghausenin Menden. Hier findet ein offener Familiensonntag mit Papierschöpfen statt. Von 11 bis 16 Uhr sind alle Familien zu einem kostenlosen Kreativangebot eingeladen. Altpapier und Wasser sind die Hauptzutaten, die es für das Upcycling-Projekt braucht. Mit Museumspädagogin Rabea Badeda wird aus zerkleinerten Papierschnipseln erst ein klebriger Brei und schließlich handgeschöpftes Papier. „Ob mit gepressten Blüten oder getrockneten Kräutern – beim anschließenden Verzieren und Verschönern des eigenen Papierbogens sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt“, versprechen die Veranstalter. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Adresse: Fischkuhle 15 in Menden.

