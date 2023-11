Interaktive Karte offenbart gefährliche Schulwege in Menden

Menden Eine Schulkarte des Landes NRW zeigt, an welchen Straßen Kinder auf dem Schulweg vorsichtig sein sollten. Ein Stadtteil sticht hervor.

Eines vorweg: So gefährlich wie in NRWs Großstädten Köln und Düsseldorf ist es für Kinder und Jugendliche auf dem Weg zur Schule in Menden nicht. Doch völlig problemlos läuft es auch nicht. Eine interaktive Schulkarte des Landes Nordrhein-Westfalen liefert jetzt Antworten auf zahlreiche Fragen: Welche Schulen befinden sich in der Nähe meines Wohnortes? An welchen Stellen des Schulwegs sollten Kinder besonders aufmerksam sein? Wo passieren die meisten Unfälle? Ein Stadtteil fällt in Menden dabei besonders auf.

In der interaktiven Schulkarte sind die Unfallorte erfasst, sie zeigt aber auch die Häufigkeit von Verkehrsunfällen an, die sich im Jahr 2022 ereignet haben. Sichtbar wird das gemacht durch unterschiedliche Einfärbungen von Straßenabschnitten. Dabei kann ein Kreisradius festgelegt werden, in dem dann alle Schulen innerhalb dieser Fläche angezeigt und aufgelistet werden. Die Daten stammen aus der Statistik der Straßenverkehrsunfälle, die auf Meldungen der Polizei basieren.

Unfallschwerpunkte in Düsseldorf und Köln Im vergangenen Schuljahr haben 2,48 Millionen Schülerinnen und Schüler die 5023 allgemeinbildenden und 381 beruflichen Schulen in Nordrhein-Westfalen besucht. Wie IT.NRW mitteilt, sind in den städtischen Regionen wie dem Ruhrgebiet oder entlang des Rheins in den Großräumen Düsseldorf und Köln mehr Schulen ansässig als in ländlichen Regionen. Die meisten Unfälle, bei denen Menschen zu Schaden gekommen sind, wurden im vergangenen Jahr für die Städte Köln und Düsseldorf ermittelt. Einen Unfallschwerpunkt bildet zum Beispiel ein Abschnitt der Venloer Straße in Köln Ehrenfeld. Die Karte macht zudem die Erreichbarkeit der Schulformen sichtbar. Dabei kann zwischen verschiedenen Fortbewegungsmitteln unterschieden werden. Zum Beispiel kann ermittelt werden, wie lang der Weg durchschnittlich von einem beliebig gewählten Standort in NRW zur nächsten Gesamtschule zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit dem Auto dauert. Abrufbar ist die Karte über wie Webseite von IT NRW unter www. it.nrw

Wer einen Blick auf Menden wirft und sich die Umgebungen der heimischen Schulen ansieht, stellt fest, dass sich die stärkste Verfärbung in Nähe der Josefschule Lendringsen befindet: Ein Teil der Lendringser Hauptstraße ist gelb gefärbt. Das ist laut IT NRW ein Indiz dafür, dass es hier vier bis sechs Unfälle mit Personenschaden im Jahr 2022 gab. Auch die Aechterholzstraße in unmittelbarer Nähe zur Grundschule ist lila eingefärbt. Hier habe es laut der Daten von IT NRW einen Unfall dieser Art gegeben. Und auch der Bieberkamp ist markiert: Zwei bis drei Unfälle mit Personenschaden soll es hier gegeben haben. Und ebenfalls in Lendringsen lila eingefärbt (gleichzusetzen mit einem Unfall) ist die Kreuzung von Clemens-Brentano-Straße und dem Salzweg in der Nähe der Bishof-von-Ketteler-Schule.

Doch völlig allein steht Lendringsen natürlich nicht da. Überall im Stadtgebiet finden sich vereinzelte Straßen, auf denen wenigstens ein Unfall mit Personenschaden passiert ist. Eine Häufung wird im Innenstadtbereich sichtbar, in dem sich mehrere Schulen befinden. Nordwall, Ostwall, Schwitter Weg oder auch die Walramstraße: Sie alle sind markiert.

Klar ist bei alldem aber auch: Eine Markierung ist nur ein Hinweis dafür, dass es an den entsprechenden Stellen Unfälle mit Personenschaden gab. In Menden hatten Bürgerinnen und Bürger auch auf zugewachsene Schulwege aufmerksam gemacht. Grundsätzlich sollten Kinder und Jugendliche auf ihrem Schulweg immer und überall aufmerksam sein und besonders in der dunklen Jahreszeit durch helle oder reflektierende Kleidung gut sichtbar für alle anderen Verkehrsteilnehmer.

