Internetcafé der Behindertenhilfe Menden fehlen Laptops

Menden. Das Internetcafé der Behindertenhilfe Menden hofft auf Unterstützung. Die Besucher-Resonanz ist so groß, dass Laptops fehlen. Wer hilft?

Dem Internetcafé der Behindertenhilfe Menden fehlt es an Endgeräten – weil das Angebot so erfolgreich ist. Rund 15 Besucher finden sich wöchentlich in den Räumen an der Unnaer Straße in der Mendener Innenstadt ein. „Ein Endgerät für jeden haben wir aber nicht“, berichtet Patricia Levermann, Leiterin der Begegnungsstätte. Drei Tablets, fünf Laptops und eine Wii stehen zur Verfügung: lange nicht genug. Nun könnten Geräte-Spenden helfen.

Laptops Tablets oder Wii stehen zur Verfügung – die Anzahl reicht aber oft nicht

Das Internetcafé hat vor rund einem halben Jahr eröffnet. Besucher treffen sich seitdem jeden Freitag ab 17 Uhr in der Begegnungsstätte. Hier können alle Interessierten vorbeischauen, um Fragen rund um Internet, Handy und Co. zu stellen. Der Umgang mit den verschiedenen Endgeräten kann dabei mithilfe von Experten geübt werden.

„Jeder, der Fragen hat oder einfach nur die Gesellschaft genießen möchte, ist jederzeit willkommen“, sagt Levermann ein. Egal ob mit oder ohne Behinderung. Das nette Beisammensitzen würde laut Patricia Levermann allen guttun. Auch Senioren seien damit eingeladen, um sich an den Endgeräten, wie Laptop oder Tablet, auszuprobieren. Bereits früher gab es bei der Behindertenhilfe ein Internetcafé. Patricia Levermann lässt es nun wieder aufleben. Die Besucher, die meist aus Wohngruppen kommen, schauen Videos, spielen auf Tablet oder Wii oder schlagen verschiedene Begriffe im Internet nach.

+++ Lesen Sie auch: Herzergreifende Überraschung für Behindertenhilfe Menden +++

Die Wii ist dabei ein besonderes Erlebnis. Mit ihr können kleine Sporteinheiten gemeinsam gemeistert werden. Zwischen Tischtennis, Wasserski oder weiteren Sportarten haben die Besucher die Wahl. Es sei aber auch möglich, sich alleine mit den Geräten zu beschäftigen. Eine Frau schaue zum Beispiel gerne Videos über Wellensittiche, erzählt die Leitern. Getränke stellt die Begegnungsstätte zur Verfügung und besonders Kaffee sei immer sehr beliebt.

Die Endgeräte stammen aus einer Zusammenarbeit mit „WIBBO IT-Service“ aus Menden und sind durch ein Digitalisierungsprojekt und Spenden zusammen gekommen. Manche Besucher würden aber auch ihre eigenen Geräte mitbringen. In der zweistündigen Veranstaltung stehen Jan Rendenbach und René Schwarzfeller von „WIBBO IT-Service“ dann den Besuchern Rede und Antwort. Sie helfen und bringen nützliche Tipps mit. Patricia Levermann nimmt sich darüber hinaus an den Nachmittagen Zeit für persönliche Gespräche.

+++ Auch lesenswert: Eigene Wohnung war für Sabine aus Menden nicht immer selbstverständlich +++

Internetcafé der Behindertenhilfe Menden plant weitere Projekte

Der Andrang war an den vergangenen Freitagen allerdings so groß, dass nicht jeder ein eigenes Geräte bekommen konnte. Die Besucher mussten untereinander tauschen. Spenden sollen laut Levermann nun die Lösung sein. Alte Tablets und Laptops werden besonders benötigt. Wer ein altes Gerät übrig hat, kann sich gern direkt an „WIBBO IT-Service“ wenden, 02373/ 9466666 oder per Mail an: mail@wibbo.it. Die Geräte werden dann für den Gebrauch im Internetcafé aufbereitet.

Neben dem Internetcafé plant die Begegnungsstätte weitere Projekte. Ab September wird es einen Mal- und Kunstworkshop geben. Dieser ist für jeden kostenlos. Bei Fragen und zur Anmeldung können sich Interessierte bei Patricia Levermann melden (0151/19115318). Weitere Informationen gibt’s auf der Facebookseite der Begegnungsstätte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden