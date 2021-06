Inzidenz unter 50: Menden feiert mit Musik in der Innenstadt

Die Innenstadt von Menden spiegeln sich in einer Tuba. Eine kleine Marching Band soll am Freitag durch die Fußgängerzone ziehen.

Menden. Ab Freitag fällt in Menden die Testpflicht für Handel und Außengastronomie weg. Das soll gefeiert werden. Das plant das Stadtmarketing jetzt.

Händler und Gastronomie in Menden feiern die sinkende Inzidenz. Nachdem klar ist, dass die nächste Lockerungsstufe am Freitag in Kraft tritt, soll Musik und Unterhaltung die Kunden wieder in die Innenstadt locken. Ab 11 Uhr soll am Freitag (11. Juni) eine Zwei-Mann-Marching-Band durch die Fußgängerzone laufen. Ab 15 Uhr soll ein Stelzenläufer unterwegs sein. +++ Werdohl treibt die Inzidenz im Märkischen Kreis hoch +++

Kein Test mehr für Handel und Außengastronomie benötigt

„Die Menschen sollen ihre Menden-Gutscheine aus der Schublade holen und wieder in die Geschäfte und in die Gastronomie kommen“, sagt Jenni Gröhlich, die beim Stadtmarketing Veranstaltungen organisiert. Geschäfte dürfen ab Freitag wieder ohne einen Test-Nachweis betreten werden. Auch für die Außengastronomie muss kein Test vorgelegt werden. Die Innengastronomie darf öffnen, allerdings nur für Menschen die einen gültigen negativen Test vorlegen können.

Was sich nicht geändert hat: In den Geschäften gilt weiter eine Maskenpflicht. Die Regeln schreiben vor, dass auch im Eingangsbereich der Geschäfte Maske getragen werden muss. Da die Abstände in der Fußgängerzone aber nicht so groß sind, ergibt sich daraus faktisch eine Maskenpflicht in fast der kompletten Fußgängerzone.

