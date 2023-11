Dienstleistungen IT-Angriff: Was beim Märkischen Kreis wieder möglich ist

Menden/Märkischer Kreis Nach dem Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT (SIT) sind beim Märkischen Kreis inzwischen einige Dienste wieder möglich. Die neusten Details.

Nach dem Cyberangriff arbeiten alle IT-Experten akribisch an Lösungen. Die Kreisverwaltung Märkischer Kreis ist weiter im Notbetrieb, aber ab sofort wieder per Mail über die normalen de-Adressen erreichbar. Und: Die monatlichen Sozialhilfezahlungen erfolgen. Nach und nach sind wieder mehr Dienstleistungen möglich, die auf der Not-Homepage www.maerkischer-kreis.org aufgeführt sind.

Ein weiterer Baustein: Die Kreisverwaltung ist ab sofort wieder per E-Mail über die normalen de-Adressen erreichbar. Der Märkische Kreis hatte zwischenzeitlich Notfall-E-Mail-Adressen eingerichtet, die nun sukzessive abgeschaltet werden. Wer eine Mail an die alternative org-Adresse sendet, erhält eine automatische Benachrichtigung mit dem Hinweis, die Nachricht bitte an die de-Adresse zu senden.

Monatliche Sozialhilfeleistungen im MK auf den Weg gebracht

Weitere gute Nachricht: Die monatlichen Sozialhilfezahlungen sind auf den Weg gebracht. Sie werden überwiegend planmäßig am 30. November auf den Konten der Berechtigten gutgeschrieben. Eingeschlossen sind auch die Leistungen der Hilfe zur Pflege, für pflegebedürftige Personen sowie die Zahlung an Pflegeeinrichtungen. Da in einigen Fällen noch manuelle Eingaben erforderlich waren, kann sich die Gutschrift bis zum 1. Dezember verzögern. Der Kreis bittet um Verständnis.

Sollten Betroffene dann noch keine Zahlung auf ihrem Konto feststellen, kann beim jeweiligen Sozialamt nachgefragt werden. Für die Hilfe zur Pflege können Anfragen beim Märkischen Kreis gestellt werden. Dort kann anhand von Zahlungslisten geprüft werden, ob eine Überweisung erfolgt ist.

Lesen Sie auch

Über die weitere Entwicklung wird der Märkische Kreis fortlaufend mittels Pressemitteilungen, auf der provisorischen Homepage ( www.maerkischer-kreis.org ) sowie auf seinen Social-Media-Kanälen (Facebook und Instagram) berichten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden