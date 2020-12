Ivo Bitanga: Essen zum Mitnehmen für bedürftige Mendener

Menden. Obwohl er selbst wegen des Lockdowns derzeit nur einen Abholservice bieten kann: Ivo Bitanga lädt weiterhin bedürftige Mendener ein.

Seit nunmehr fast 20 Jahren bietet Ivo Bitanga „Bei Ivo“ in der Weihnachtszeit ein großzügiges Buffet für Bedürftige an. Coronabedingt kann es in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Dennoch setzt er die Tradition fort. Das Weihnachtsessen wird Ivo Bitanga daher am 15. Dezember ab 12 Uhr eingepackt und zum Mitnehmen ausgeben . Die Ausgabestelle ist das Restaurant des Gastwirts „Bei Ivo“ , Auf der Haar 2a.

Bedürftige Mendener werden darum gebeten, sich vorher bei Irmgard Feldmann ( 02373/61400 ) oder bei Hermann Kardell ( 02373/63427 ) telefonisch anzumelden.

Ausgabe läuft am Dienstag, 15. Dezember, Auf der Haar

Eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern gibt es indes nicht. Man müsse lediglich wissen, mit welch einer Menge an Speisen und Getränken geplant werden muss. Bereits in der Osterzeit hatte Ivo Bitanga ein Essen zum Mitnehmen für Bedürftige angeboten. Der Ablauf wird am Dienstag, 15. Dezember, ähnlich sein wie bei der To-Go-Ausgabe zu Ostern – und ebenso unter strengen Corona-Bedingungen ablaufen.

In den Jahren zuvor hatte Iva Bitanga die Menschen in sein kroatisches Restaurant eingeladen und dort dann bis zu 80 Personen bewirtet. „Da gab es dann auch drei bis vier Sorten Fleisch“, wegen der Ausgabe außer Haus könne es jetzt nur ein Gericht geben, bedauert der 83-Jährige, der nach wie vor ein leidenschaftlicher Gastronom ist.

Leidenschaftlicher Gastronom: Bedürftige erhalten dasselbe Essen wie alle Kunden

Aber: „Es gibt für diese Menschen genau das gleiche Gericht, das auch diejenigen bekommen, die jetzt im Lockdown als zahlende Kunden unseren Abholservice in Anspruch nehmen“, macht der großzügige Mendener Wirt auch weiter keine Abstriche an der hohen Qualität des Essens. Er hoffe, nach der überstandenen Pandemie die Menschen, die sonst in der Suppenküche ihr Essen zu sich nehmen, im nächsten Jahr wieder im Restaurant zu begrüßen.