Jede Menge Comedy auf der Wilhelmshöhe in Menden

Menden. Training für die Lachmuskeln: Menden stehen gleich mehrere hochkarätige Comedy-Veranstaltungen bevor.

Auf der Wilhelmshöhe in Menden geben sich die Stars der Comedy-Szene wieder einmal die Türklinke in die Hand. In der erfolgreichen Veranstaltungsreihe „Lachen bis der Doktor kommt“ präsentiert das phono-forum bekannte Gesichter der Kabarett- und Comedyszene in der alten Dame Wilhelmshöhe.

Ein Lineup von Künstlern, bei denen garantiert kein Auge trocken bleibt, so das Versprechen der Veranstalter. Jürgen B. Hausmann, Atze Schröder, Johann König, Frieda Braun, Bastian Bielendorfer, Leon Windscheid und die Comedy Mix Show Frauenkracher seien Künstler der Extraklasse. Jeder Abend mit ihnen bedeute Unterhaltung auf höchstem Niveau, gepaart mit dem allerbesten Mendener Publikum. Stand-Up Comedy at it’s best!

Eintrittskarten Tickets für diese Veranstaltungen gibt es in Menden bei Tabak Semer, der Buchhandlung Daub und allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ticketservice: www.phono-forum.de, 02373-5351.

Die Veranstaltungen mit Atze Schröder am 8. Dezember, Johann König am 16. Dezember und Leon Winscheid am 1. November sind allerdings schon seit Wochen ausverkauft und dafür wird es auch keine Abendkasse mehr eingerichtet.

Weihnachtlich

Los geht es am Samstag, 2. Dezember, mit Jürgen B. Hausmann und Oh weih…, oh weih…, oh Weihnachtszeit! In seinem aktuellen Weihnachtsspecial präsentiert Jürgen B. Hausmann wieder wunderbare Geschichten rund ums Christfest: wenn Weihnachtsduft die Luft erfüllt, Besinnlichkeit und Harmonie einkehren, die Familie friedlich zusammen feiert – oder doch wieder alles ganz anders kommt und die Nerven blank liegen. In der Wilhelmshöhe legt Hausmann seine schönsten Anekdoten unter den Tannenbaum.

+++ Lesen Sie auch: Stadt Menden will Schützen bei Auflagen helfen +++

Kettenreaktion

Am Samstag, 24. Februar 2024 kommt die Kult-Sauerländerin Frieda Braun zurück nach Menden. Im Gepäck hat die schrullige Sauerländerin ihr Soloprogramm „Jetzt oder nie!“. Wortwitz, ausdrucksstarke Körpersprache und eine Mimik, die zum Brüllen komisch ist: Frieda Braun läuft auch in „Jetzt oder nie!“ wieder zur Hochform auf, heißt es in der Einladung.

„Jetzt oder nie!“ – auf den Ausspruch folgt im echten Leben oft eine beherzte Entscheidung. Auch in Friedas Universum gibt es diese Momente, in denen rasches Handeln gefragt ist. Natürlich – wie könnte es anders sein– entstehen dabei abstruse Verwicklungen und ungeahnte Kettenreaktionen.

Superhelden

Bastian Bielendorfer kommt mit seinem neuen Programm „Mr. Boombasti – In seiner Welt ein Superheld“, am Freitag, 1. März 2024, in den Mendener Kulturtempel und allein das ist laut Künstler boombastisch.

Feuert er doch ohne Atempause zwei Stunden Vollgas-Comedy aus einer Welt ab, die in der Zwischenzeit nicht weniger verrückt geworden ist. In der Menschen als Superheld*innen gefeiert werden, nur weil sie ihre Kinder ungefragt im Internet präsentieren. Eine Welt, in der der Staat immer noch darüber diskutiert, ob die wahren Superheld*innen vielleicht fair bezahlt werden sollten. Eine Welt, in der die Jugend von heute die Fehler von gestern beheben muss. Eigentlich ist unsere Welt voll mit solchen Superheld*innen, wir sehen sie nur nicht. Jetzt ist es Zeit, dass sie sich zu erkennen geben, so die Beschreibung zu seinem Programm.

+++ Auch interessant: Millionen für Menden – Ruhrverband will Kanalnetz übernehmen +++

Frauenpower

FrauenKracher gibt es am Freitag 12. April 2024. „FrauenKracher hat sich als die Comedy Mixed Show für die besten Comediennes in der Region etabliert und wird auch die Fans in Menden begeistern“, verspricht der Veranstalter. „Krachendes Frauenkabarett, Comedy der Extraklasse: Feminin und derbe, damenhaft tobt die Comedy Mixed Show über die Bühne der Wilhelmshöhe Menden.“

Ja, Frauen sind komisch, viele sogar beruflich. Und vier haben sich jetzt zusammengetan und gehen nun in die Offensive: Lioba Albus, Ingrid Kühne, Maria Vollmer & Sia Korthaus garantieren einen Abend, bei dem kein Auge trocken bleibt. Viel Spaß, gute Laune und jede Menge Lacher: Das ist das Motto der Mixed Comedy Show in Menden. Zwei Stunden das Allerfeinste aus Comedy und Kabarett mit vier grandiosen Künstlerinnen. Ein Mädelsabend, bei dem laut Einladung ausdrücklich auch die Männer willkommen sind.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden