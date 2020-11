Knapp einen Monat hat es gedauert, nun können Autofahrer durch den neuen Kreisel auf der Platte Heide fahren.

Seit Anfang Oktober war die Kreuzung Fasanenweg/Hermann-Löns-Straße/Margueritenweg gesperrt. Autofahrer mussten den Baustellenbereich weiträumig umfahren. Seit Mittwochmittag ist die Kreuzung wieder befahrbar. In der Vergangenheit galt dort „Rechts vor links“, jetzt stellen sich die Verkehrsteilnehmer auf den Kreisel ein. Was sofort auffällt: Es ist ein Mini-Kreisel. Eine größerer Kreisverkehr wäre an dieser Stelle nicht möglich gewesen.

Taktile Elemente

Taktile Elemente für Menschen mit Handicap sollen für mehr Fußgänger-Sicherheit sorgen. Diese sind bereits fertiggestellt. Es fehlt allerdings noch die Markierung inklusive Zebrastreifen. Diese letzten Arbeiten sollen in wenigen Wochen vorgenommen werden, hatte Stadtsprecher Johannes Ehrlich kürzlich erklärt. Dazu muss der Kreisel noch mal kurzfristig gesperrt werden.

