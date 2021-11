Jetzt geht’s los in Menden: 500 Kinderwünsche warten

Menden. Aktion für Kinder und Jugendliche aus bedürftigen Familien läuft ab sofort wieder an: Wunscherfüller können vom Baum bei Sinn die Zettel pflücken.

„Das ist der schönste Weihnachtsbaum, den ich je gesehen habe!“ Jenni Gröhlich vom Stadtmarketing Menden ist ehrlich begeistert. Zurecht, denn der Nordmann im zweiten Stock des Modehauses Sinn ist nicht nur ein kerzengerade gewachsenes Exemplar – er trägt auch die Wünsche und Sehnsüchte von 500 Kindern aus Menden. Diese Kinder stammen allesamt aus Familien, in denen Wünsche nicht oft erfüllt werden können. Und so werden die 500 Wunschzettel vom Stadtmarketing nach und nach angehängt, bis alle Wünsche erfüllt sind. Nils Kemper und Fabian Pröpper, die Initiatoren und Schirmherren der Aktion, erinnern sich: „Als wir vor 16 Jahren angefangen haben, da waren es knapp 200 Zettel.“

Wenn Nils Kemper einen Wunsch frei hätte, dann den: „Es müsste so sein, dass man diese Aktion gar nicht mehr braucht.“ Denn das würde heißen, dass alle Familien in Menden die Mittel hätten, um ihren Kindern ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten.

Bedürftigkeit von Familien: Baum-Aktion hat an Aktualität nichts verloren

Doch das Leben ist bekanntlich kein Wunschkonzert. Und so wartet der geschmückte und hell erleuchtete Baum mit den Aufhängern ab sofort auf viele Wunscherfüller. Die Aktion hat in all den Jahren eben nichts an Aktualität und Dringlichkeit verloren.

Trotz Corona: „Aufgeben ist keine Option“ Das Modehaus Sinn ist von Montag bis Freitag durchgehend von 9.30 bis 18.30 Uhr geöffnet – und zusätzlich samstags von 9.30 bis 16 Uhr. „Ein riesiges Dankeschön geht an alle Beteiligten, mit denen wir in diesem Projekt, zum Teil schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten“, betont Fabian Pröpper als einer der Schirmherren. Ohne sie wäre dieses Projekt nicht umsetzbar. So sammeln und bündeln die Helferinnen und Helfer des SKFM, der Evangelischen Jugendhilfe und jetzt auch des Vereins „Mendener in Not“ die Wünsche. Sie sind auch zur Stelle, wenn es an die Bescherung geht. Das alles passiert erneut unter den Corona-Erschwernissen. Aber: „Aufgeben ist keine Option“, sagt Nils Kemper.

Dass der Baum bei Sinn an der Hauptstraße steht und nicht mehr wie früher im Rathaus, hat organisatorische Gründe: „Das Modehaus befindet sich in zentraler Lage, ist barrierefrei zugänglich, bietet ausreichend Platz und erfüllt aufgrund gesetzlicher Vorgaben für Einzelhändler sämtliche Hygienevorschriften“, erklärt Jenni Gröhlich als Organisatorin beim Stadtmarketing. Sie dankte der Sinn-Geschäftsführung für deren neuerliche Bereitschaft, den Traditionsbaum wieder aufstellen zu lassen. Und: Uwe Ketelsen, Filialleiter bei Sinn in Menden, hat sich mit seinem Team erneut bereit erklärt, die gekauften Geschenke auch entgegenzunehmen. Auf den Zetteln zu lesen sind neben den Kinderwünschen, die einen Wert von 30 Euro nicht überschreiten sollen, nur das Alter und Geschlecht des Kindes.

Initiatoren Nils Kemper und Fabian Pröpper: Zum Auftakt ein Dank an alle Partner

„Es freut uns besonders, dass nun auch Mendener in Not das Projekt unterstützt“, erklärte Nils Kemper. Weitere Partner sind die Evangelische Jugendhilfe Menden, der SKFM – Katholischer Verein für soziale Dienste in Menden – sowie Petra Homberg. Für Organisation und den Ablauf sorgt das Stadtmarketing. Der Baum wurde auch in diesem Jahr wieder von der Firma Kaminholz Ostermann gespendet.

