Jetzt Vier-Monats-Regel: Verärgerung im Mendener Impfzentrum

Menden. Gerade verkündet, schon wieder passé: Booster-Impfungen nach vier Wochen gibt’s nicht mehr. Doch viele sind in Menden jetzt dafür angemeldet.

Verärgerung über ein politisches Hin und Her herrscht derzeit im neuen Mendener Corona-Impfzentrum auf der Wilhelmshöhe, das am Mittwochnachmittag nach eigenen Angaben reibungslos angelaufen ist und am Freitag und Samstag weiterimpfen will. Auch für Montag, Dienstag und Mittwoch nächster Woche sind angesichts der hohen Nachfrage weitere Termine zu buchen. Allerdings fußte diese Nachfrage offenbar auch auf der Ankündigung der NRW-Landesregierung, wonach jedermann schon vier Wochen nach der Immunisierung die Auffrischung erhalten könne. Das gilt jetzt nicht mehr. Die Landesregierung hat sich nach Protesten von Experten korrigiert, Ausnahme bleiben Johnson-Geimpfte.

Fünf Monate Abstand jetzt wieder die Regel, vier Monate das Minimum

Für alle anderen gelten wieder fünf Monate seit der Immunisierung durch die Zweitimpfung als einzuhaltender zeitlicher Abstand. Geimpft wird künftig allerdings auch, wer die Grundimmunisierung erst vor vier Monaten erhalten hat, heißt es weiter vom Ministerium. Denn: Aus ärztlicher Sicht sind diese vier Monate Abstand das Minimum. Das hatte zum Beispiel der Dortmunder Professor Dr. Carsten Watzl erklärt, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.

Jetzt müssen angemeldete Früh-Boosterer wohl wieder kehrt machen

Sie betreiben das neue Mendener Impfzentrum, das am Mittwoch als erstem Tag reibungslos angelaufen ist: Mediziner Peter Brall mit Apothekerin Nadja Kaufmann vor der Wilhelmshöhe. Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Für den Mendener Hausarzt Peter Brall, der das Impfzentrum auf der Wilhelmshöhe gemeinsam mit der Deutschen Roten Kreuz eingerichtet hat, bedeutet das: „Wir müssen jetzt alle angemeldeten Impfwilligen, deren Zweitimpfung weniger als vier Monate her ist, unverrichteter Dinge wieder nach Hause schicken.“ Auch Peter Brall vermutet, dass diese Gruppe ein Gutteil der jüngsten Anmeldungen in Menden ausmacht.

Impfzentrum-Initiator: Beispiel für unbedachtes Handeln der Politik in der Pandemie

Deshalb hofft er, dass sich auch unter allen Angemeldeten der Rückzieher der Politik rasch herumspricht, damit keiner umsonst auf die Wilhelmshöhe kommt. „Wo das dann doch der Fall ist, können wir nur um Verständnis bitten, denn das ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Das Ganze ist auch für uns eine echte Belastung – und aus meiner Sicht ein weiteres Beispiel dafür, wie unbedacht die Politik in der Pandemie manchmal handelt.“

