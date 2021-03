Joint fliegt aus Mendener Auto: Schlagstock sichergestellt

Bösperde. Als die Polizei das Auto stoppt, fliegt ein Joint durchs Fenster. Die fällige Durchsuchung des Wagens bringt noch mehr Fundstücke ans Licht.

Vor der Polizeikontrolle hatte er noch schnell der Joint aus dem Autofenster geschnippt, doch dem Jugendlichen auf dem Beifahrersitz half es nichts: Der Joint wurde sichergestellt. Am Dienstag um 11.20 Uhr hatten Beamte ein Auto an der Goethestraße in Bösperde gestoppt. Beim Anhaltevorgang flog die Hasch-Zigarette aus dem Beifahrerfenster in den Grünstreifen.

Polizei findet Konsum-Besteck und illegalen Teleskop-Schlagstock im Wagen

Die fällige Durchsuchung des Wagen brachte zwar keine weiteren Drogen ans Licht, dafür jedoch Konsum-Utensilien und einen Teleskop-Schlagstock. Die Polizei hat jetzt Ermittlungen gegen den 16-jährigen Iserlohner aufgenommen – wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz.