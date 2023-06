Jovana Dittrichs Traumjob: „Das ist ein sau-cooler Job!“

Menden. Jovan Dittrich aus Menden arbeitet in einer Kommunikationsagentur als Grafikdesignerin – und geht in ihrer Arbeit voll auf.

„Das ist einfach ein sau-cooler Job!“ Jovana Dittrich lächelt. Dass sie auf der Arbeit täglich ihre Kreativität ausleben kann, findet sie spitze. Sie ist Grafikdesignerin mit Kundenverantwortung in der Mendener Agentur Smart Media Solutions. Kein Tag gleicht dem anderen und Job und Familie sind gut miteinander vereinbar: Das macht die Arbeit für Jovana Dittrich zu ihrem Traumjob. „Der Job harmoniert mit dem realen Leben“, sagt sie.

Von der Praktikantin zur Grafikdesignerin mit Kundenkontakt

Die 35-Jährige Mendenerin ist seit mehr als 15 Jahren dabei und fühlt sich wohl im Team. Sie sei in der Zeit gewachsen und habe nach und nach mehr Wissen generiert, das Handwerk gelernt und Verantwortung übernommen. Eingestiegen ist sie damals als Praktikantin und hat unter anderem Visitenkarten gesetzt. Nach zwei Monaten hatte sie die beiden Chefs bereits so überzeugt, dass sie ihr einen festen Job anboten. Ein Ritterschlag, der unerwartet kam. Das halbjährige Praktikum zieht sie damals trotzdem durch.

Heute arbeitet sie kreativ, leitet Projekte, hat viel Kundenkontakt – und unterstützt selbst Praktikanten bei deren ersten Schritten in der Grafikdesign-Welt. Ein schönes Gefühl. „Wir sind damals auf Augenhöhe zusammengekommen und gemeinsam gewachsen“, beschreibt sie die Entwicklung des Unternehmens. Von der kleinen Agentur mit wenigen Mitarbeitern, die in den Kinderschuhen steckt, bis hin zur Firma, die Kunden in ganz Deutschland hat. Jovana Dittrich war dabei – und will es auch bleiben. Das Team stehe eng zusammen, sei offen und ehrlich im Umgang miteinander.

Gute Menschenkenntnis ist von großem Vorteil

„Die Branche ist so schön“, sagt die Mendenerin. Mit 90 Prozent der Kunden sei Sie per Du. Die Agentur verstehe sich nicht als Dienstleister auf Distanz, sondern als „Partner in Crime“, sagt sie. Jovana Dittrich, die schon als Kind gerne stundenlang gemalt hat, betreut die Kunden nicht nur grafisch, sondern oft auch konzeptionell. „Dafür braucht man schon eine gute Menschenkenntnis“, sagt sie. „Man muss flexibel auf die Kunden eingehen können.“ Dabei sei besonders wichtig, wertfrei zu bleiben. Schließlich sei die Wahrnehmung von Grafiken, Logos und Co. stets subjektiv. Der eigene Geschmack bleibe bei ihrer Arbeit außen vor. Abgesehen davon, sagt Jovana Dittrich und lacht, habe sie gar keinen eigenen Geschmack mehr. „Das ist eine Berufskrankheit“, sagt sie grinsend. „Ich finde alles schön, weil ich ja auch die mögliche Vielfalt kenne.“ Die Frage nach ihrer Lieblingsfarbe kann sie mittlerweile nicht mehr beantworten.

Aber wie reagiert man, wenn der Kunde die kreative Arbeit nicht gut findet? „Man lernt mit der Zeit, sehr kritikfähig zu sein. Vielleicht findet man selbst ein Logo schön und ist stolz, aber der Kunde mag es gar nicht“, erklärt sie. Das komme zwar selten vor, dennoch dürfe man sich das als kreativer Kopf nicht zu Herzen nehmen. Um solche Situationen zu vermeiden, gibt es vorab ausgiebige Gespräche mit dem Kunden. Und wenn sie mal nicht weiter weiß und das mit der Kreativität einfach nicht klappen will, greift sie auf das Team zurück. Brainstorming, Ideenaustausch und schon geht es weiter. Gearbeitet wird mit der Adobe Creative Suite.

Arbeitszeiten an das „echte Leben“ angepasst

„Wir haben hier eine flache bis keine Hierarchie“, sagt die Mutter von zwei Kindern, die momentan 32 Stunden pro Woche arbeitet. Homeoffice ist möglich, aber sie liebe die Präsenz. „Die Atmosphäre hier ist toll. Ich bin gerne hier“, sagt sie. Ihre Stundenanzahl hat sie in Absprache mit den Chefs nach den Geburten ihrer Kinder immer so angepasst, wie es gerade in ihr Leben passte. Mal 15 Stunden, mal 28 oder 36. Jetzt eben 32 Stunden pro Woche. Eine Lösung würde ihr Arbeitgeber immer finden. „Das ist super!“ Und mehr noch: „Ich werde genauso wertgeschätzt wie die Kollegen in Vollzeit.“ Sie habe keinerlei Einbußen, müsse beispielsweise nicht auf die Projektleitung verzichten. „Es wird mir leicht gemacht, den Spagat zwischen Job und Familie zu schaffen.“

Das Unternehmen: smart media solutions GmbH

Mitarbeiter: 13

Standort: Menden-Bösperde

Branche: Marketing & Kommunikation

Arbeitszeit: sehr flexible Arbeitszeiten

Arbeitsplatz: eigener Arbeitsplatz im 2021 neu gebauten und gemeinsam geplanten Bürogebäude, voll ausgestattetes Home Office, modernste Ausstattung, ergonomische Arbeitsplätze

Benefits: Gratis Getränke, Nutzung von Firmenequipment z.B. für Familienfeiern, regelmäßig gemeinsames Teamfrühstück, viele gemeinsam getroffene Entscheidungen auf Teamebene

Weiterbildungen: intern und extern, je nach Anlass und Bedarf online oder in Präsenz

Besonderheiten: 2022 zertifiziert als Familienfreundliches Unternehmen, Kinderbetreuung am Arbeitsplatz möglich, gemeinsame Teamevents

Adresse: smart media solutions GmbH, Milanstraße 14, 58708 Menden

Web: www.smartmedia24.de

Social Media: https://www.linkedin.com/company/smart-media-solutions-menden oder https://www.facebook.com/smartmedia24 oder https://www.instagram.com/die.smarties

