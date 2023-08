Jubiläumsschützenfest: Brockhausen feiert unter den Eichen

Brockhausen. Die Schützenbruderschaft Brockhausen feiert vier Tage lang Jubiläumsfest zum 75-jährigen Bestehen. Was unter den Eichen an der B 7 geplant ist.

Die St. Sebastian Schützenbruderschaft Brockhausen beendet am Wochenende den Reigen der diesjährigen Schützenfeste in Menden. An vier Tagen wird unter den Eichen in Brockhausen an der B7 kräftig gefeiert.

„In diesem Jahr freuen wir uns auf ein außergewöhnliches Jubiläum, vor 75 Jahren erfolgte die Umbenennung der Kameradschaft Brockhausen in die Schützenbruderschaft St. Sebastian 1888 Brockhausen e.V.“, berichtet der 1. Brudermeister Franz-Josef Griese. „Dieses wollen wir Brockhauser Schützen zum Anlass nehmen, um am dritten Wochenende im August ein abwechslungsreiches Jubiläumsschützenfest zu feiern.“ Im Mittelpunkt dabei steht zum Abschluss ihrer Regentschaft das Königinnenpaar Nicola Pohl und Jana Ewald samt Hofstaat. Brudermeister Franz-Josef Griese und Oberst Christian Bilstein laden alle Freunde der Bruderschaft zum Fest in Brockhausen ein. „Es kann losgehen – für eine tolles Wochenende ist alles vorbereitet…“, so die beiden Vorstandsmitglieder der Bruderschaft.

Freitag, 18. August

Am Freitag wird wieder das legendäre Point-One-Revival gefeiert. Unter dem Motto „…you know what you get!“ erwarten die ehemaligen Point-One-DJs in zwei Festzelten zahlreiche Besucher. Hier haben die Brockhauser einige Neuheiten vorbereitet, erstmals wird es eine große Cocktailbar im Wald geben, außerdem lädt erneut der neue Biergarten die Discobesucher zum chillen ein. Die Veranstaltung ist mit 2000 Besuchern bereits komplett ausverkauft, es wird deshalb keine Abendkasse geben. Der Bus-Shuttle- Service rollt in diesem Jahr ebenfalls wieder ab Iserlohn über Hemer und Menden nach Brockhausen, den aktuellen Fahrplan finden die Besucher über die Homepage. Die Parkplätze befinden sich in diesem Jahr auf den Wiesen oberhalb des Festgeländes.

Samstag, 19. August

Der Spielmannszug „In Treue Fest“ Schwitten läutet das Schützenfest mit den traditionellen Ständchen bei verdienten Offizieren der Bruderschaft und dem amtierenden Königinnen-Duo Nicola Pohl und Jana Ewald ein. Nach dem Antreten der Offiziere beim ersten Brudermeister um 16 Uhr zieht der Festzug in Richtung Adolph-Sauer-Haus in Barge, um Oberst Christian Bilstein abzuholen. Um 18 Uhr folgt die Schützenmesse mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal vor der Kirche in Barge.

Bruderschaft St. Sebastian Brockhausen Bruderschaft St. Sebastian Brockhausen Nicola Pohl und Jana Ewald regieren die Schützen in Brockhausen. Foto: Thomas Nitsche

Nach einem musikalischen Ständchen für den Präses startet dann der Festzug unter Begleitung des Spielmannszuges „In Treue Fest“ durch das Dorf zum Festplatz an der B7. Nach Begrüßung des Königspaares mit Hofstaat durch den 1. Brudermeister Franz-Josef Griese folgen die Ehrungen der Vereinsmeister 2023 durch den Schießmeister Oliver Becker. Zum Tanzabend mit Livemusik spielt dann die neue Party-Band SAM im Zelt auf. Die Brockhauser Schützen freuen sich, dass weiterhin der Eintritt ins Zelt zur großen Party kostenlos sein wird.

Sonntag, 20. August

Am Sonntag treten die Offiziere um 13.30 Uhr an der Ruhrtalklinik in Barge an, um dasKöniginnenpaar Nicola Pohl und Jana Ewald samt Hofstaat am Adolph-Sauer-Haus in Barge abzuholen. Mit dabei sind auch das Jungschützenkönigspaar Johann Bilstein und Sophie Höppe, sowie das Kinderkönigspaar Lisa Debudaj und Emelie Pohl. Um 15 Uhr ist der Abmarsch des Jubiläumsfestzuges vom Königshaus „Adolph-Sauer-Haus“ über Barge-Steinbergweg-Tiergarten-Niederbarge-B 7 zum Festzelt vorgesehen. Nach der Parade am Festplatz gegen 15.30 Uhr sowie einer kurzen Begrüßung der Gäste durch Brudermeister Franz-Josef Griese werden die Jubelkönigspaare der Schützenbruderschaft St. Sebastian Brockhausen geehrt: Silber-Jubelkönigspaar Thomas und Ulrike Korte, Jubelkönigspaar für 40 Jahre Herbert Siebel und Regina Domina, Königspaar vor 50 Jahren Heinrich Hans (†) und Josefa Gurris (†). Nach dem Königstanz können die Festbesucher Kaffee und Kuchen oder auch ein kühles Getränk im Festzelt oder unter den Eichen genießen und dem großen Platzkonzert der Schützenkapelle Oesbern und dem Musikverein Hachen lauschen. Für die kleinen Besucher haben die Organisatoren wieder verschiedene Attraktion wie ein kostenloses Kinder-Karussell, Sprungburg-Paradies, Süßigkeiten-Angebote und natürlich eine Kinderbelustigung gegen 17.30 Uhr ein.

Erstes Vogelschießen der Schützenbruderschaft Brockhausen nach dem zweiten Weltkrieg. Foto: Schützenbruderschaften St. Sebastianus

Gegen 18 Uhr beginnt dann anlässlich des Jubelfestes das Kaiserschießen unter den Eichen. Hier wird unter allen ehemaligen Königen der Nachfolger des amtierenden Kaiserpaars, Heiner und Maria Korte, ermittelt. Gegen 19.45 Uhr findet die Proklamation unter den Eichen statt, anschließend erfolgt der Ausklang des Abends mit den zahlreichen Gastvereinen und Gästen bei Musik und Tanz.

Montag, 21. August

Ab 15 Uhr beginnt das traditionelle Vogelschießen unter den Eichen, musikalisch begleitet durch die Schützenkapelle Oesbern und den Spielmannszug In Treue Fest. Nach den Ehrenschüssen auf den Vogel wird es für die Königsanwärter ernst und der Kampf um die Königswürde in Brockhausen beginnt. Um etwa 18 Uhr sollte das neue Königspaar feststehen. Um 18.30 Uhr schließt sich die „Beerdigung“des Königinnen-Duos an und der erste festliche Einzug mit dem neuen Königspaar in das Schützenzelt folgt. Hier findet dann die Proklamation der neuen Regenten durch den 1. Brudermeister Franz-Josef Griese und Oberst Christian Bilstein statt. Nach den Gratulationen befreundeter Vereine und Gäste tritt um 20 Uhr das Fanfarenkorps Kolping Lendringsen auf.

