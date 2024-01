Raub Jugendliche bedrohen jungen Mann mit Messer in Menden

Menden. Erst bedrohen sie ihn mit einem Messer, dann flüchten sie mit seinem Handy: Jugendliche haben in Menden eine Straftat begangen und werden gesucht.

Ein Jugendlicher aus Menden ist in der Silvesternacht mit einem Messer bedroht worden. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Wie die Polizei nun mitteilt, war der 17-Jähriger in der Silvesternacht gegen 1.30 Uhr mit zwei Freunden am Walzweg unterwegs. „Als er mit seinem Handy auf Höhe einer dortigen Bank das Zünden einer Rakete filmen wollte, kamen drei unbekannte Jugendliche auf ihn zu“, so die Polizei.

Einer soll unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Handys gefordert haben. „Der Geschädigte kam der Aufforderung nach. Die drei Jugendlichen entfernten sich anschließend fußläufig mit der Beute in Richtung Neuwerkstraße.“

So werden die Tatverdächtigen beschrieben

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter mit Messer: Er soll ca. 190 cm groß sein, eine normale Statur haben. Er trug eine braune Jacke, schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe.

Beide Begleiter: Sie sollen ca. 180 cm groß sein, ebenfalls eine normale Statur haben. Sie waren komplett dunkel gekleidet.

Polizei bittet Zeugen um Hilfe

Die Polizei ermittelt nun wegen eines schweren Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden