Junge Mendener Grunge-Band auf den Spuren von Nirvana

Drei Jungs, die zusammen Musik spielen? Auf den ersten Blick scheint das nicht ungewöhnlich. Doch was die drei Jugendlichen aus Menden und Fröndenberg zu einer Band vereint hat, ist eine Geschichte, die für viele Lacher sorgt. Denn alles beginnt mit dem Satz: „Eigentlich konnte ich dich damals gar nicht leiden.“

Die „Defected Heroes“ können auf eine turbulente Vergangenheit zurückblicken. „Wir haben zu Beginn ständig den Namen gewechselt“, sagt Jan Plata. Der 18-Jährige ist das letzte der fünf Gründungsmitglieder, das noch in der Band spielt. Als zwei Musiker aus Zeitgründen aufhören, stößt der heutige Schlagzeuger Calvin Weiß zur Band – damals noch als Gitarrist.

Und Plata steigt aus. Warum? „Ich konnte Calvin nicht leiden.“ Plata zuckt mit den Schultern und grinst. Wenig später kehrt er aber doch in die Band zurück und mittlerweile verstehen sich die Jungs ausgezeichnet, reißen witzige Sprüche und lachen zusammen. „Wir sind nicht nur Bandkollegen, wir sind richtig gute Freunde“, sagt Calvin Weiß.

Gitarre geschenkt bekommen

Menden Band sucht noch einen Bassisten Der Name der Band „Defected Heroes“ – zu deutsch „Kaputte Helden“ – entstand durch ihre Liebe zum Marvel-Comicuniversum und eine Prise Zufall. Die Jungs spielen vor allem Grunge und werden dabei oft mit Nirvana verglichen. Die Musikrichtung gilt als Mischung von Punkrock und Heavy Metal. Die Band sucht noch einen Bassisten, der ungefähr in ihrem Alter ist und Bock hat, zweimal die Woche mit ihnen Musik zu machen.

Drei Jahre spielen sie zu viert, bevor die anderen beiden vor drei Monaten das Handtuch werfen. Sie haben keine Zeit mehr für die Band. Die „Defected Heroes“ stehen kurz vor dem Aus, als sie über eine Internetseite im August Pedro Gil kennenlernen. Der 16-jährige Fröndenberger ist Gitarrist und sucht eine Band. Die Chemie passt und Gil beweist, dass sein Herz für die Musik schlägt: Innerhalb von drei Wochen lernt er alle zwölf Songs der Band und steht mit ihnen bereits im September auf dem RuhrtalRockfest in Warmen auf der Bühne – seinem ersten Konzert in einer Band überhaupt.

„Das war der Hammer“, erinnert sich Weiß. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir das packen. Aber Pedro hat die Songs fehlerfrei gespielt.“

Alle drei haben in ihrer Kindheit die Liebe zur Musik entdeckt und früher oder später eine Gitarre geschenkt bekommen. Pedro Gil bekommt in der zweiten Klasse Gitarrenunterricht. „Das war aber nichts ernsthaftes“, winkt er ab. Seine Liebe zur Musik entdeckt er erst durch den Freund seiner Mutter. Der steht auf rockige Lieder und steckt Gil damit an. „Ich spiele erst seit drei Jahren richtig Gitarre.“

Nach verlorener Wette: Sänger geworden

Auch Weiß hat mit der Gitarre begonnen und Unterricht bekommen. „Wir haben mein ganzes Zimmer in einen Proberaum umgebaut“, erinnert sich der 17-Jährige lachend. „Und am Wochenende habe ich mit meiner Familie gespielt. Die ganze Nachbarschaft wusste immer Bescheid: ,Aha, da spielen sie wieder.’“ Erst später entdeckt er seine Leidenschaft fürs Schlagzeug.

Bei Jan Plata zieht der Onkel für eine Weile ein, die Gitarre im Gepäck. „Da habe ich ab und zu drauf gespielt und gemerkt, wie viel Spaß mir das macht.“ Dass er heute auch singt, verdankt er dem Zufall. „Wir hatten in der Band damals keinen Sänger, das wollte niemand machen. Also haben wir mit Schnick-Schnack-Schnuck ausgelost und ich habe verloren“, erzählt er.

„Und du hast am Anfang fürchterlich gesungen“, erinnert sich Weiß lachend. „Ja“, gibt Plata grinsend zu. „Ich klang wie eine sterbende Katze. Das hat selbst meine Lehrerin gesagt. Ich hab das Singen erst lernen müssen.“ Dafür sei er nun schon des Öfteren mit dem früheren Nirvana-Frontmann Kurt Cobain verglichen worden, erzählt er.

Zweites Album in Planung

Mittlerweile haben die „Defected Heroes“ ihr erstes Album herausgebracht. „Dice“ heißt es, zu deutsch: Würfel. „Wir haben alles in Jans Kinderzimmer aufgenommen. Wir haben uns das Schneiden und alles selbst beigebracht“, erzählt Weiß. Dabei habe es auch einige Pannen gegeben. „Die Schlagzeug-Spuren mussten wir zweimal aufnehmen. Die hatte Jan versehentlich gelöscht.“ Er grinst.

Derzeit bauen die „Defected Heroes“ ein kleines Tonstudio in ihrem Proberaum in der Anne-Frank-Schule, um bald mit ihrem neuen Album beginnen zu können. Sechs Songs dafür stehen schon, die ersten Lieder waren bereits bei dem „Beat the Band“-Contest des Märkischen Kreises dabei.

Gegen fünf andere Bands durchgesetzt

Dort sind die Jungs bereits zum zweiten Mal angetreten. „Beim ersten Mal sind wir in der Vorrunde rausgeflogen“, sagt Weiß. Sein Bandkollege Gil ergänzt: „Wir haben gedacht, dieses Mal wird es genauso sein.“ Stattdessen haben sich die „Defected Heroes“ gegen die anderen fünf Bands durchgesetzt und den Contest gewonnen.

Wer die Jungs nun selbst einmal hören möchte, muss sich allerdings noch etwas gedulden. „Konzerte zu finden, ist immer etwas schwierig. Live-Musik in Bars und auf Festivals in der Umgebung haben ziemlich abgenommen“, erzählt Weiß. „Und wenn es welche gibt, bewerben sich meist hundert Bands. Teilweise sogar aus Bayern.“ Im kommenden Jahr werden die „Defected Heroes“ auf jeden Fall auf der Kultbühne Lüdenscheid und auf dem RuhrtalRockfest spielen.