Kabel-Fiasko: Polizei Menden telefonisch nicht erreichbar

Die Polizeiwache in Menden an der Kolpingstraße ist derzeit (17. April) noch immer nicht telefonisch erreichbar. Grund ist der Netzausfall von Freitag.

In Notfällen ist die Polizeileitstelle jedoch unter 110 erreichbar. In weniger dringenden Fällen ist die Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 telefonisch erreichbar.

