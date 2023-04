Kabel-Fiasko: Mendener Krankenhaus mit Notfall-Handynummer

Das St.-Vincenz-Krankenhaus in Menden ist jetzt über die Notfall-Handynummer 0151 15651410 zu erreichen. In medizinischen Notfällen gilt aber weiter die 112.

Das St.-Vincenz-Krankenhaus in Menden ist nach dem Kabel-Fiasko jetzt über eine Notfallnummer erreichbar: Sie lautet 0151 15651410 und ist über ein Notfallhandy geschaltet. Wie berichtet, ist der gewohnte Festnetzanschluss aufgrund von Bauarbeiten auf dem Ex-Dieler-Gelände beschädigt worden – wie tausende andere in Menden und Umgebung. Die Telekom arbeitet weiter fieberhaft an der Behebung des Schadens.

Bei medizinischen Notfällen gilt weiter die 112

Bei medizinischen Notfällen wird indes dringend gebeten, weiterhin wie gewohnt den Notruf 112 zu wählen. Der E-Mail-Verkehr ist davon nicht betroffen, man kann sich beim Krankenhaus weiterhin unter den bekannten E-Mail-Kanälen melden. Entsprechende Adressen sind unter www.kkimk.de zu finden.

