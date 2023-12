Die Polizei fragt nach einem Kabeldiebstahl in Menden nach Zeugen.

Kriminalität Kabeldiebe auf Firmengelände in Menden: Polizei sucht Zeugen

Menden In der Nacht zu Donnerstag wurden Kabeldiebe auf einem Firmengelände in Menden mit einer Überwachungskamera gefilmt. Was bislang bekannt ist.

Kabeldiebe waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21. Dezember) auf einem Firmengelände am Eilinger Kamp in Menden unterwegs. Eine Überwachungskamera filmte, gegen 22.50 Uhr, wie sich einer der Täter mehrere Kabel griff und anschließend flüchtete.

Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich einige Zeit später eine zweite Person widerrechtlich Zutritt. Sie verschwand aber ohne Beute.

Täter waren dunkel gekleidet und trugen weiße FFP2-Masken

Einer der Täter trug eine weiße Kapuze. Beide waren dunkel gekleidet, hatten eine normale Statur und trugen weiße FFP2-Masken. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

