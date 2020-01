Kamerabilder: Mendener Polizei fahndet nach Unbekanntem

Ein Piepen des Handys machte Torsten Husemann auf den nächtlichen Besuch aufmerksam: Ein Mann war in seinem Garten am Anemonenweg auf der Platte Heide unterwegs. Nun fahndet die Polizei mit Hochdruck mit dem Mann, der für eine Serie von Einbrüchen in Menden verantwortlich sein könnte.

Handy-App informiert

Nachdem seine Frau vor längerer Zeit einen ungebetenen Besucher im Garten entdeckt hatte, sicherte Torsten Husemann sein Zuhause mit Kameras. Per Handy-App wird der 43-Jährige dann informiert, sobald beispielsweise nachts jemand auf dem Grundstück unterwegs ist. Das war am 30. Dezember um viertel vor sechs Uhr morgens der Fall. Als er den Mann entdeckte, „bin ich zur Haustür gelaufen, da war er aber schon verschwunden“, erinnert sich Torsten Husemann. Er ist sich sicher, dass der Unbekannte versuchte, das Haus in der Dunkelheit auszuspionieren.

Wer erkennt diesen Mann? Die Polizei fahndet nach ihm. Foto: Polizei

Die Bilder, die die Kamera um 5.43 Uhr aufgezeichnet hatte, stellte Torsten Husemann der Polizei zur Verfügung. Diese hat – nach einem entsprechenden richterlichen Beschluss – die Aufnahmen zur Fahndung veröffentlicht. Der WP liegen die Bilder am Donnerstag exklusiv vor. Sie sollen zeitnah im Fahndungsportal der Polizei veröffentlicht werden.

Menden Fotos auf Facebook-Seite Kurz nach dem Vorfall veröffentlichte Torsten Husemann die Bilder des Mannes auch auf Facebook. Aus Datenschutzgründen machte er das Gesicht sogar unkenntlich. Trotzdem rät Polizeisprecher Dietmar Boronowski davon ab, in solchen Fällen Fotos in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Denn selbst wenn es sich tatsächlich um einen Kriminellen handele, habe dieser ein Recht am eigenen Bild. „Und die Veröffentlichung könnte ein Verstoß dagegen sein.“ Zudem bleiben die Fotos, selbst wenn der User sie auf seiner Facebook-Seite löscht, auf den Facebook-Servern erhalten, „das ist ein schmaler Grat“.

Könnte es sich bei dem Unbekannten nicht um einen harmlosen Besucher handeln? „Wenn der Mann beispielsweise nur mal dringend zum Urinieren ins Gebüsch musste, dann kann er sich ja jetzt melden“, sagt Polizeisprecher Dietmar Boronowski. Das ist nach seiner Einschätzung aber eher unwahrscheinlich.

Vielmehr liege der Verdacht nahe, dass der Mann in eine Serie von Einbrüchen im Stadtgebiet verwickelt ist. Die Polizei fragt: „Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Wer kann gegebenenfalls die Bekleidung des unbekannten Täters wiedererkennen?“

Hinweise nimmt die Polizei (02373-9099-0) entgegen.