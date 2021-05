Kaminbrand in Hüingsen: Feuerwehr evakuiert Wohnhaus

Menden-Hüingsen. Hartnäckiger Kaminbrand Am hohen Ufer: Bewohner müssen Vier-Parteien-Haus in der Nacht zum Sonntag sicherheitshalber verlassen.

In der Nacht zum Sonntag ist Am hohen Ufer in Hüingsen an einem Mehrfamilienhaus ein offener Kaminofen in Brand geraten. „Der war glücklicherweise nicht im Haus, sondern neben der Terrasse ans Haus angebaut“, berichtet Feuerwehrsprecher Stefan Deitel. Durch die rasche Reaktion der Bewohner des Hauses Am hohen Ufer, die bemerkten, dass etwas nicht stimmt und die Feuerwehr alarmierten, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Dachgeschoss des Wohnhauses verhindert werden. Das Haus wurde für die Dauer der Löscharbeiten evakuiert. Für die Bewohnerinnen und Bewohner bestand laut Deitel aber zu keiner Zeit eine Gefahr.

30 Einsatzkräfte vor Ort bekämpfen Feuer und hartnäckige Glut

Die Glut wollte lange nicht erlöschen: Der Einsatz Am hohen Ufer dauerte zwei Stunden. Foto: Stefan Deitel / Feuerwehr Menden

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer relativ schnell ablöschen, die Glut im Inneren der Verkleidung war jedoch hartnäckig. Die gesamte Dämmung, bestehend aus Steinwolle, musste entfernt und der Kamin von außen gekühlt werden. 30 Einsatzkräfte des Löschzugs Süd (Lendringsen und Oesbern) sowie der Löschzug der Hauptwache waren für etwa zwei Stunden vor Ort.

Bewohner zur Sicherheit raus

Während dieser Zeit mussten alle Bewohner sicherheitshalber das Vier-Parteien-Haus verlassen, konnten aber nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Täglich wissen, was in Menden passiert: Hier kostenlos für den WP-Menden-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden