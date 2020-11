Die Corona-Krise stellte viele Unternehmen auf die Probe, bot jedoch auch neue Chancen. Viele Firmen entwickelten innovative Produkte, die helfen, mit der Pandemie umzugehen. Seien es simple Plexiglasscheiben oder vielseitige technische Fiebermesssysteme. Zu einen dieser Unternehmen gehört auch der Mendener Betrieb für Türfunktionssysteme, Eco Schulte. Kurz nach Ausbruch der Pandemie entwickelte Eco Schulte ein dreiteiliges Hygienekonzept für die Tür. Dazu gehören zwei neue Beschläge sowie eine antibakterielle und antivirale Beschichtung für Türgriffe.

„Wir wollten schnell unseren Teil zu der Pandemie beitragen. Türen spielen eine wichtige Rolle bei der Eindämmung des Virus“, erklärt Tobias Schulte zu der Idee hinter dem neuen Konzept. Gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern Andrea Widmann und Heiner Schulte führt er in dritter Generation das Familienunternehmen. Die speziell entwickelte transparente Hygienebeschichtung kann entweder nachträglich auf vorhandene Türbeschläge aufgetragen werden oder wird bereits bei der Produktion auf neue Beschläge aufgebracht. „Bei der Nachrüstung ist die Haltbarkeit kürzer, etwa ein Jahr. Bei neuen Beschlägen hält die Beschichtung bis zu drei Jahre“, erklärt Schulte. Alles sei wissenschaftlich laborgetestet worden, zertifiziert und wirksam gegen 99 Prozent aller Krankheitserreger, auch gegen Corona- und Influenzaviren.

Türbeschläge mit dem Ellbogen öffnen

Die zweite Neuentwicklung sind Türklinken, die sich mit dem Ellbogen oder dem Arm öffnen lassen. „Wir haben zwei neue Designs entwickelt. Mit diesen muss man die Tür nicht mehr mit der Hand berühren“, sagt Tobias Schulte. Dabei ähneln die sogenannten Freihand-Drücker einer normalen Türklinke, jedoch verlaufen sie nicht gerade, sondern bogenförmig nach oben. So kann der Ellbogen buchstäblich eingehakt werden, um die Tür zu öffnen oder zu schließen. Mit der Hand lässt sich der Beschlag natürlich auch bedienen. „Die beste Kombination ist der Freihand-Drücker in Kombination mit der Beschichtung“, meint Schulte.

So sehen die zwei neu entwickelten Beschläge aus. Durch die bogenförmige Form lässt sich der Ellbogen einfach in den Griff einhaken und so die Tür öffnen, ohne sie mit der Hand zu berühren. Foto: ECO Schulte

Alternativ gibt es auch einen Plastikaufsatz, der auf die normale Türklinke angeklickt werden kann und genauso ermöglicht, die Tür mit dem Arm zu öffnen. Für hoch frequentierte Bereiche wie Krankenhäuser, Altenheime oder öffentlichen Einrichtungen, in denen ein hohes Maß an Hygiene gegeben sein muss, bietet Eco Schulte komplett kontaktlose Türsysteme. Diese „touch-free“-Systeme funktionieren elektronisch und automatisch über Sensoren.

Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Für die zukünftige Entwicklung setzt das Unternehmen auf drei elementare Bereiche: Nachhaltigkeit, Digitale Transformation und nationale sowie internationale Expansion. Digitale Transformation bedeutet für Eco Schulte eine Transparenz über alle wesentliche Prozesse und Abläufe der Organisation und Produktion zu schaffen, um effizient und zielgerichtet arbeiten zu können. Damit ist unter anderem gemeint, dass die Produktion, Warenein- und ausgänge, Lagerbestand und vieles mehr digital vernetzt wird und sowohl von den Mitarbeitern als auch von Zuliefern oder Kunden eingesehen werden kann.

„Wir wollen den Kunden aktiv in den Prozess einbinden. Wie weit ist mein Auftrag? Wo ist meine Bestellung und wann kommt sie an? Das alles soll für Kunden ersichtlich sein“, erläutert Schulte. So werde die Steuerung aller Prozesse maßgeblich erleichtert. Außerdem strebt Eco Schulte an, in den Bereichen, in denen es möglich ist, die Automatisierung zu erhöhen, beispielsweise durch Robotik. Diese seien, laut Schulte, jedoch keine Konkurrenz für die Mitarbeiter, sodass keine Arbeitsstellen durch Roboter ersetzt werden. Vielmehr gehe es um eine Umschichtung der Arbeitswelt.

Menschliche Arbeit bleibt wichtig

„Es wird mehr um Bedienung und Programmierung gehen. Der handwerkliche Mitarbeiter wird die Automatik unterstützen“, sagt er. Ganz ohne Menschen kann er sich eine Produktion nicht vorstellen – Menschen werden immer notwendig sein, auch für die Lebendigkeit eines Unternehmens. Und zu seinen Mitarbeitern pflegt die Firma Eco Schulte ein enges Verhältnis. „Der Dialog und Austausch und das Klima zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiter sind wichtig für die Zukunft, um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. In der Krise ist Sicherheit ein hohes Anliegen“, sagt der Geschäftsführer.

Das Thema Nachhaltigkeit ist ein weiterer wichtiger Faktor für die Zukunft von Eco Schulte. Das Gesamtkonzept sowie die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens spiele hier eine Rolle, sagt Schulte. Aktuell setzt das Familienunternehmen auf eine ressourcenschonende Materialverwendung, darauf, so wenig wie möglich zu verschwenden. Auch der CO2-Ausstoß ist Thema in der Geschäftsführung. Schulte: „Wir arbeiten an einer Konzeption, irgendwann möglichst CO2-frei zu produzieren, über regenerative Energien und Okö-Strom in Kombination“.

Mehr in Deutschland produzieren

Zur Nachhaltigkeit gehöre auch, den Blick stärker nach Deutschland und Europa zu fokussieren, unter anderem in Bezug auf die Produktion. „Was von vielen Unternehmen aktuell in China oder Asien produziert wird, wird man hinterfragen, ob nicht eine Relokalisierung stattfinden kann“, antwortet Tobias Schulte auf die Frage, wo er die Produktion in etwa zehn Jahren sieht. So lassen sich zum einen Transportwege sparen und zum anderen wird das Unternehmen unabhängiger. Zusätzlich soll die regionale Wirtschaft Deutschland und Europas gestärkt werden.

Drittes Thema, die nationale und internationale Expansion, bleibt für das Unternehmen ein weiteres wichtiges Element für die Zukunft. Hier konnten in den letzten Jahren bereits positive Entwicklungen erzielt werden, an die die Geschäftsführer anknüpfen möchten. Die aktuelle Corona-Pandemie zeige, dass der Mittelstand in Deutschland Hand in Hand gegangen ist mit den Mitarbeitern und wie wichtig ist es, den Angestellten Sicherheit zu vermitteln. Nur mit einer guten Zusammenarbeit von Arbeitgeber und Arbeitnehmer könne ein Unternehmen zukünftig erfolgreich sein.