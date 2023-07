Karneval im Hochsommer: Kölsche Band begeistert in Menden

Menden. „Da simmer dabei“ lautet das Motto für 1200 Zuschauer am Freitag: Kölsche Band „Kaschämm“ feiert große Konzert-Premiere im Sauerland.

Menden ist eben doch jeck. Unrettbar. Wo sonst im Sauerland könnte wohl eine kölsche Band namens „Kaschämm“ mitten im Hochsommer mit Karnevalshits wie „Da simmer dabei“ einen großen Konzerterfolg feiern? Auf dem Alten Rathausplatz der kurkölnischen Hönne-Metropole passiert genau das – beim zweiten Konzert des „Mendener Sommers“ am Freitagabend.

Auch BAP und der 1. FC Köln kommen zum Zuge – nur das Kölsch nicht

Zwar sind nicht ganz so viele Zuhörer gekommen wie zum Bon-Jovi-Auftakt von „Bounce“ in der Woche zuvor. Doch mit gut und gerne 1200 Menschen ist der Platz wieder gut gefüllt, und alle haben beste Laune mitgebracht. Spätestens nach der Pause hat die Band, die erstmals in Menden auftritt, das Publikum voll im Griff, zumal sie es nicht bei den Karnevals-Klassikern belässt: Auch BAPs „Verdamp lang her“ und andere außerkarnevalistische Kölner Lieder kommen zum Zuge – und kommen an. Ganz zum Schluss singen die Mendenerinnen und Mendener sogar die Vereinshymne des „Eff-Zeh Kölle“ aus voller Kehle mit. Mit diesem Lied dürfte der Erfolg in Menden sogar noch deutlich größer sein als beim anstehenden Köln-Konzert von „Kaschämm“ am Monatsende: Denn da soll die Band zum Jubiläum des FC-Stadtkonkurrenten Viktoria Köln aufspielen...

Gastronomen freuen sich über gute Umsätze an herrlichem Sommerabend

Auf dem Rathausplatz freuen sich sich indes nicht nur die Musik-Fans über die Bühnenshow, sondern auch die Gastronomen über großen Durst. An diesem warmen, aber nicht zu warmen Sommerabend fließt der Gerstensaft in Strömen – wobei zum großen Bedauern des „Kaschämm“-Sängers kein Kölsch zu haben ist. Es gibt nur echtes Bier. Die Mendener Liebe zur Rhein-Metropole reicht weit, aber sie hat auch ihre vernünftigen Grenzen. Die Umsätze am zweiten „Sommer“-Konzert jedenfalls dürften allemal stimmen, zumal in den Außengastronomien rund um das Spektakel auch ordentlich getafelt wird. Viele hören sich die Musik aus der Distanz an, singen aber auch noch an ihren Tischen entlang der Bahnhofstraße mit, wo „Kaschämm“ immer noch sehr gut zu hören sind.

Weiter geht’s mit „Kontrollverlust“, Elvis, Queen und Party-Schlagern

Wenn das Wetter wieder mitspielt, dürfte es am kommenden Freitag erneut voll werden vor dem Alten Rathaus: Dann verspricht eine Combo namens „Kontrollverlust“ Hits aus den 80er- und 90er-Jahren, die bekanntlich immer noch sehr viele Fans ins Scharen anziehen. Weiter geht’s in der Woche darauf mit den „Kaiser-Beats“ zurück in die Zeit von Elvis & Co..

Einen regelrechten Ansturm erwarten die Veranstalter des Mendener Kulturbüros am 4. August mit den „Queen Kings“, die – natürlich – eine der besten Coverbands der legendären Briten-Kapelle um Freddie Mercury sein sollen. Den Schlusspunkt für dieses Jahr setzen am 4. August „Van Baker & Band“, die mit Schlagern, Deutschpop und Party-Hits aufwarten.

Es sieht also nach einer guten Bilanz aus für den „Sommer“ 2023 in Menden. Die Reihe unterstreicht damit ihre Bedeutung für das selbstgesteckte Ziel der Stadt, mit guten Veranstaltungen für eine lebendige Innenstadt zu sorgen.

