Tulpensonntag Karneval in Menden am Tulpensonntag unter Coronaregeln

Menden. Coronagerecht startete Tulpensonntag der Karnevalsumzug in Menden. Und auch Rosenmontag hat die MKG Kornblumenblau einen weiteren Coup geplant.

Wer sagt, Menden hätte 2021 keinen Tulpensonntagsumzug? Klaus Durawa, langjähriger Zugleiter, setzte den Zug um Punkt 14 Uhr coronagerecht in Bewegung: Die Närrin neben ihm ist Gattin Karin.

Tags zuvor hatten die Majestäten i.V. (in Verlängerung) Andreas II. und Mickaeeela I. höchstpersönlich den druckfrischen „Witzbold“ an Vereinsmitglieder ausgeteilt. Und die MKG-Senatoren planen nach ihrer vorweihnachtlichen Rosen-Aktion für die Senioreneinrichtungen am Rosenmontag einen weiteren Coup! Kurzum: Die Kornblumenblauen lassen sich nicht unterkriegen. Auch wenn viele bis zuletzt hofften, dass der Umzug am Tulpensonntag wieder stattfinden kann.

Narren feiern beim Karnevalsumzug in Menden Narren feiern beim Karnevalsumzug in Menden Die Mendener Karnevalisten hatten trotz des Regens beim Umzug viel Spaß. Foto: Thomas Nitsche

Eigentlich sind beim Karnevalsumzug der Mendener Karnevalsgesellschaft (MKG) Kornblumenblau Tulpensonntag rund 60.000 Menschen in der Mendener Innenstadt unterwegs. Mit Kindern zum Süßkram einsammeln oder auch, um selbst ausgelassen zu feiern.

Weiberfastnacht im MKG-Zelt Weiberfastnacht im MKG-Zelt Weiberfastnacht im Zelt der MKG Foto: Frank Saul

Weiberfastnacht im MKG-Zelt Wenn die MKG Weiberfastnacht ins Mendener Partyzelt ruft, dann kommen die Frauen in Gruppen. Die Stimmung ist bis tief in die Nacht fabelhaft. Foto: Thekla Hanke

