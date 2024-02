Menden Karneval in Menden: Diese Sperrungen und Halteverbote gelten rund um die tollen Tage in der Innenstadt. Was Jecken wissen sollten.

In Menden wird in den kommenden Tagen wieder Karneval gefeiert. Um eine sichere und reibungslose Veranstaltung zu ermöglichen, sind rund um den Zeltkarneval der MKG Kornblumenblau und den Festumzug am Sonntag Sperrungen sowie Anpassungen der Verkehrsführung und Parkregelungen erforderlich. Die Einzelheiten.

Bereits ab Mittwoch, 7. Februar, sind der Parkplatz Neumarkt und die Bahnhofstraße gesperrt, da dort die Aufbauarbeiten des MKG-Festzeltes beginnen. Diese Sperrung bleibt für den Veranstaltungszeitraum bis einschließlich Veilchendienstag (13. Februar, 24 Uhr) bestehen.

Taxistand wird von der Bahnhofstraße zur Walramstraße verlagert

Zudem wird der Taxistand verlagert: Die Jecken finden die Taxen in diesem Jahr unmittelbar in der Einmündung der Bahnhofstraße zur Walramstraße; weitere Taxen zum Auffüllen des Standes warten in der Walramstraße in Höhe der Hausnummern 9 bis 13 (Einfahrt zum Rewe-Parkplatz).

Im Bereich Westwall wird die Rathaus-Umfahrt gesperrt, da dort das Deutsche Rote Kreuz positioniert ist. Damit Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnung erreichen können, wird auf dem Teilstück des Südwalls zwischen Hausnummer 12 und der Bahnhofstraße die Einbahnstraßenregelung aufgehoben.

Halteverbote am Tulpensonntag in der Mendener Innenstadt

Wenn am Tulpensonntag der Karnevalsumzug stattfindet, darf der Südwall von der Walramstraße kommend befahren werden. Um einen möglichst sicheren und pünktlichen Karnevalsumzug am Tulpensonntag um 14 Uhr gewährleisten zu können, werden im Bereich der Innenstadt temporäre Straßensperrungen und Halteverbote eingerichtet. Gesperrt sein werden ab etwa 13.30 Uhr alle Zufahrten in den Innenstadtbereich. Außerdem gilt ab Sonntag, 11. Februar, um 8 Uhr ein absolutes Halteverbot an der Kolping- und Schützenstraße, der Balver Straße (zwischen Oesberner Weg und Kolpingstraße) sowie der Unnaer Straße (im Bereich zwischen Westwall und Kaiserstraße) – sowohl entlang der Fahrbahn als auch auf den ausgewiesenen Parkflächen und in Parkbuchten. Die Schützenstraße ist bereits ab 12.30 Uhr gesperrt, da sich dort die Teilnehmenden des Umzuges sammeln und aufstellen.

Wir bitten alle um Geduld, gegenseitige Rücksichtnahme und erhöhte Aufmerksamkeit – vor allem im Straßenverkehr. Auf diese Weise können alle fröhlich und sicher Karneval in Menden feiern. Manuela Schmidt - Leiterin der Abteilung Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Die gesperrten Bereiche werden, sobald der Festzug die betroffenen Straßen passiert und der Mendener Baubetrieb den Bereich gereinigt hat, nach und nach wieder freigegeben. Da es in diesem Zeitraum Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt geben wird, werden Verkehrsteilnehmenden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Manuela Schmidt, Leiterin der Abteilung Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung, appelliert: „Wir bitten alle um Geduld, gegenseitige Rücksichtnahme und erhöhte Aufmerksamkeit – vor allem im Straßenverkehr. Auf diese Weise können alle fröhlich und sicher Karneval in Menden feiern.“

