Karneval in Oesbern im „Dollen Franz", als es im Jahr 2007 um das Rauchverbot in Gaststätten ging. Eines von vielen Bildern, die in 30 Jahren entstanden sind.

Party am Freitag Karneval in Oesbern: 30 Jahre und kein bisschen leise!

Oesbern. Karneval in Oesbern: Mit Musik vom Cassettenrecorder fing es an – zum 30-Jährigen am Freitag fahren sie in der Mehrzweckhalle große Boxen auf.

Wenn sie Oesbern Karneval feiern, geht’s hoch her: Längst haben sich die „Narren vom Dorf“ dank kölscher Tön’ vom Geheimtipp zum Ereignis gemausert. Und wenn sie am kommenden Freitag ab 19.31 Uhr in der Mehrzweckhalle am Oesberner Kreisel wieder loslegen, dann begehen sie sogar ein närrisches Jubiläum.

Die ersten Boxen kamen aus dem Kinderzimmer

Es muss im Winter ‘89 gewesen sein, da kam bei Dirk „Dudu“ Schwanebeck und einigen Oesberner Freunden die nie zuvor gestellte Frage auf: „Warum feiern wir hier eigentlich keinen Karneval?“ Keinem fiel eine einleuchtende Antwort ein, also marschierte man zu Kult-Wirt Franz Dolle und machte den Saal „Zum Dollen Franz“ klar. „Ich hab’ dann zur Premiere wirklich den Cassettenrecorder mitgenommen, die Boxen kamen aus dem Kinderzimmer“, lacht Dudu Schwanebeck.

Menden Gerüchteküche brodelt: Zapft der Kult-Wirt persönlich? Sie versuchen es geheim zu halten, aber das gelingt natürlich nur bedingt: Eine große Überraschung kündigen die Oesberner Karnevalisten zu ihrer Jubi-Fete an – und es wird gemunkelt, dass es sich dabei um die Rückkehr von Kult-Wirt Franz Dolle (76) an den Zapfhahn handeln könnte! Aber psst! Wenn’s so kommt – Sie hatten’s nicht von uns...

Zur ersten Karnevalsparty erschienen an die 40 Leute, denen die närrische Sause gefallen haben muss. Denn fortan wuchs die Gästezahl mit der Musikanlage um die Wette: „Zum ersten CD-Player kamen die dicken Kofferlautsprecher“, weiß Dudu noch, in der Spitze war der Saal beim „Dollen“ mit 160 Leuten voll bis unters Dach. Der MC Hönnetal, der Stammtisch Niederoesbern und die legendären ZDF-Kicker wurden Stammgäste, ebenso die Truppe der Hemeraner Storchen-Apotheke.

ie Oesberner scheuten mittlerweile auch keine Mottoparty mehr. So revoltierte man 2007 gegen das damals drohende Rauchverbot in Kneipen – mit überschaubarem Erfolg, wie inzwischen bekannt ist. Als zum 40. Geburtstag des SV Oesbern im Saal alles in Blau-Gelb erstrahlte, war unterdessen schon der Umzug in die Mehrzweckhalle vollzogen: Im 25. Karnevalsjahr hatte „der Dolle“ aufgehört, und aus der Wirtschaft waren Wohnungen geworden. Die große Halle teilten sie für den Karneval eigens ab, damit die Kneipen-Atmosphäre erhalten blieb.

Ungewisse Zukunft – aber jetzt wird erstmal gefeiert

Mittlerweile haben Dudu Schwanebeck & Co. auch hier eine kleine Tradition geschaffen – doch was kommt jetzt? Die Mehrzweckhalle soll ja einem Dorfgemeinschaftshaus weichen. Am Freitag aber sollen alle Sorgen erstmal vergessen sein! Bei einem Eintritt von gerade 7 Euro erwartet die Gäste viel kölsche Musik (aus einer richtig großen Anlage, am Mischer noch immer Jürgen Randhahn), die Tanzmädels des TuS Lendringsen und viele(s) mehr.