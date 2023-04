Karriere: Unternehmens-Check in Menden, Balve & Fröndenberg

Menden/Balve/Fröndenberg. Im Märkischen Sauerland gibt es viele Möglichkeiten Karriere zu machen. Wir stellen junge Menschen und ihre Jobs beim Unternehmenscheck vor.

Feuerwehrfrau, Maler und Lackierer, Friseur, Pflegefachkräfte, Architekt – Berufsmöglichkeiten gibt es nahezu unendlich. In Menden, Fröndenberg und Balve gibt es so viele große Firmen – aber auch kleine oder mittelständische Unternehmen, von denen viele Menschen vielleicht noch nie etwas gehört haben. Wir möchten sie vorstellen. Vom Start-up bis zum Weltmarktführer. Denn als Arbeitgeber spielen all diese Unternehmen für viele Mendenerinnen und Mendener eine wichtige Rolle.

Mit unserem Format – dem Unternehmens-Pass – stellen wir die coolsten, tollsten oder auch bestbezahltesten Jobs in Menden, Fröndenberg und Balve sowie der näheren Umgebung vor. Was macht die Arbeit in dem Unternehmen aus? Warum lohnt es sich, dort zu arbeiten? Was bieten die Unternehmen ihren Bewerbern? Wie sind die Arbeitszeiten? Gibt es besondere Benefits?

Außerdem erzählen Betroffene, was ihre Jobs besonders macht, wie sie in jungen Jahren viel erreicht haben und wie ihre Arbeit genau aussieht.

Hier sammelt die WP-Redaktion die Unternehmens-Pässe aus der Region:

Pflegejob als Alleinerziehende beim Schmallenbach-Verbund:https://www.wp.de/staedte/menden/25-alleinerziehend-vollzeitjob-diese-mendenerin-schafft-s-id238043197.html

Datentechnik in Balve:https://www.wp.de/staedte/balve/wkn-datentechnik-in-balve-so-wird-firma-zur-familie-id237971041.html​

Mental Coach in Mendener Fahrschule:https://www.wp.de/staedte/menden/mareike-koerling-sorgt-fuer-mentale-fitness-bei-fahrschuelern-id237803391.html

Mendener ist aufgestiegen beim Waffenhersteller Umarex:https://www.wp.de/staedte/arnsberg/mitgestaltung-und-verantwortung-id238117685.html

Ausbildung in der Gastronomie in Balve:https://www.wp.de/staedte/menden/ausbildung-warum-johanna-spaetdienst-in-antoniushuette-liebt-id237894753.html​

Quereinsteigerin und jetzt Standesbeamtin in Balve:https://www.wp.de/staedte/balve/das-ist-balves-neue-standesbeamtin-id237705813.html

Balver über seine Arbeit in der JVA Werl:https://www.wp.de/staedte/balve/balver-im-knast-joshua-baumeister-ist-mann-fuer-alle-faelle-id238126637.html

Mendenerin ist Sales Managerin bei Wepa:https://www.wp.de/staedte/arnsberg/wepa-arnsberg-der-karriereweg-einer-sales-managerin-id238152261.html

Volksbank Balve hält Zwillingsmutter Topjob frei:https://www.wp.de/staedte/balve/volksbankerin-daniela-hansen-kinder-sind-mein-ruhepol-id238176609.html

Mendenerin macht Hobby zum Beruf: Erfolgreich als Feuerwehrfrau: https://www.wp.de/staedte/menden/hobby-zum-job-mendenerin-hat-s-als-feuerwehrfrau-geschafft-id238208831.html

Ihre Chance: Haben Sie Interesse Ihren Job oder Ihr Unternehmen in den Fokus zu rücken?

Haben Sie Interesse? In den Geschichten stellen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor und lassen sie ganz persönlich erzählen, wieso sie ihren Job so lieben und was ausgerechnet ihren Job für sie so besonders macht. Wie sind sie zu ihrem Arbeitgeber gekommen? Ist zum Beispiel Teilzeit als Führungskraft möglich? Wie steht es um Homeoffice, Teambuilding-Maßnahmen, Unternehmenskultur und sonstige Fortbildungsmaßnahmen? Zudem gibt es zu diesem Unternehmen einen Steckbrief mit allen relevanten Daten.

Jetzt sind Sie an der Reihe: Sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zwischen 25 und 40 Jahre alt sind und für ein Interview zur Verfügung stehen, außergewöhnliche Geschichten zu erzählen haben und möchten Ihr Unternehmen vorstellen? Denn melden Sie sich gerne bei uns in der Redaktion untermenden-westfalenpost@funkemedien.de. Wir freuen uns.

