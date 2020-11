Katzenbabys: Mendenerin betreibt Hobbyzucht

Gleich vier kleine und noch ein wenig tollpatschige Vierbeiner haben gemeinsam das Licht der Welt erblickt. Mittlerweile sind sie drei Monate alt und müssen ihr ursprüngliches Zuhause bei Jessica Schiffmann bald verlassen. Denn die 20-Jährige züchtet hobbymäßig Katzen. Und der jetzige Wurf ist nicht nur wegen der seltenen Farbe etwas ganz Besonderes für die Studentin.

Ein Katzen-Fan ist die Mendenerin schon immer gewesen: Die Zucht unterhält sie mittlerweile seit fünf Jahren. Eigentlich hatte das alles aus einem eher traurigem Anlass begonnen: 2014 verlor die heute 20-Jährige ihre erste Katze – und die fehlte ihr sehr. Also entschied sich Jessica Schiffmann für einen neuen Vierbeiner. „Dann wurde ich gefragt, ob ich mit meiner Katze züchten möchte“, erzählt die Mendenerin.

Katzenzucht auf Eis legen

So richtig sicher war sie sich anfangs nicht. Doch ihre Katze war viel draußen unterwegs – und habe somit auch mal Babys mit nach Hause gebracht. Daher fiel die Entscheidung zum Züchten. Die ersten Katzenbabys kamen 2016 zur Welt. „Es hat mir total Spaß gemacht, mich um die Kleinen zu kümmern.“ Leider folgte nur kurze Zeit später das nächste traurige Ereignis: Jessica Schiffmanns zweite Katze entwischte und wurde von einem Auto erfasst. „Da wollte ich die Zucht eigentlich erstmal auf Eis legen“, erzählt sie und wirkt nach wie vor traurig. Doch das Kuscheln habe ihr gefehlt. „Ich habe gemerkt, dass ich nicht ohne Katzen sein möchte.“

Jessica Schiffmann (20) mit dem Baby-Wurf, aus dem drei Mädchen und ein Junge entstanden sind. Foto: Jessica Schiffmann / WP

Und zu ihrem Glück hatte die Schwester ihrer ersten Katze einen Wurf, aus dem sich die 20-Jährige dann ihren neuen treuen Vierbeiner aussuchen durfte. Nelly heißt sie, und sie ist eine Bkh-Katze (Britisch Kurzhaar Katze), die nun ihren ersten Wurf zur Welt brachte. „Es sind drei Mädchen und ein Junge“, lacht Jessica Schiffmann. Fürs Züchten ist die Mendenerin eigens nach Aachen gefahren. Denn es handelt sich um eine ganz besondere Farbe dieser Katzen-Rasse: „Die sind wirklich selten.“ Daher musste auch der Kater der Richtige sein – und der lebte eben in Aachen.

Entscheidung liegt bei der Studentin

Die Geburt hat reibungslos funktioniert, Jessica Schiffmann war natürlich live dabei. „Es ist schon schwierig, die Babys dann wieder abzugeben, man hat ja schon irgendwie eine Bindung aufgebaut“, erzählt die Studentin. Doch sei ihr von Beginn an bewusst gewesen, dass die kleinen Samtpfoten nicht bei ihr bleiben werden, daher habe sie zu ihnen dann doch eine ganz andere Bindung als zu ihrer Nelly. „Die gehört ja komplett zur Familie.“

Interessenten gibt es viele, am Ende entscheidet Jessica Schiffmann aber selbst, wer ein Katzen- oder Katerbaby bekommt. Erst Ende dieser Woche hat sie den Jungen an eine Familie abgegeben. „Der wurde gestern abgeholt“, erzählt sie im Gespräch mit der Westfalenpost am Freitag. Doch auch wenn die Babys dieses Wurfs schon vergeben sind: Es wird definitiv weitere geben. „Ich möchte mit der Katzenzucht auf jeden Fall weitermachen. Ich muss nur noch gucken, wie das zeitlich passt.“

Jessica Schiffmann (20) mit ihrer Katze Nelly und dem Baby-Wurf, aus dem drei Mädchen und ein Junge entstanden sind. Foto: Jessica Schiffmann / WP

INFO:

Alle Katzen werden auf Krankheiten getestet, geimpft und gechipt.

Die Bkh-Katzenbabys in Creme verkauft Jessica Schiffmann für 1100 Euro. Auch ihre Mutter verkauft Britisch Kurzhaar Katzen, allerdings in einer anderen Farbe.

Bei Fragen steht die 20-Jährige gerne zur Verfügung. Über ihren Instagram-Kanal bkh_cream_kitten können Sie sich bei der Mendenerin melden.

