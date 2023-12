Kaufland in Menden: Automat für Volksbank und Sparkasse

Menden. Im Mendener Kaufland-Verbrauchermarkt an der Holzener Straße bekommen jetzt Kunden von Sparkasse und Märkischer Bank die Chance, Geld abzuheben.

Der Geldautomat im Mendener Kaufland-Verbrauchermarkt an der Holzener Straße kann jetzt gleichermaßen von Kundinnen und Kunden der Märkischen Bank wie auch der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer/Menden genutzt werden.

Beide heimischen Geldhäuser folgen damit „einem bundesweiten Trend zu Kooperationen zwischen Volksbanken und Sparkassen“, wie sie gemeinsam erklären. So versorgen sie seit dem 1. Dezember auch ihre Kunden im Nöllenhofcenter in Hemer gemeinsam mit Bargeld. Die Kreditinstitute teilen sich dort den Geldautomaten-Standort in der bisherige Sparkassen-SB-Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße 4-8. Die Märkische Bank ist mit ihrem SB-Standort am Medio-Center, direkt neben der dortigen Lidl-Filiale, in den Selbstbedienungsstandort der Sparkasse umgezogen.

Geld abheben in dem Standort der Märkischen Bank

Zeitgleich wird diese Kooperation auch auf den SB-Standort im Einkaufszentrum Kaufland in Menden an der Holzener Straße 1 ausgeweitet. Hier teilen sich die Märkische Bank und die Sparkasse Märkisches Sauerland zukünftig den SB-Bereich in dem dort ansässigen Standort der Märkischen Bank.

An beiden Standorten können Kundinnen und Kunden beider Kreditinstitute kostenlos Bargeld abheben.„Durch den Trend zu digitalen Bezahlsystemen beobachten wir, dass unsere Geldautomaten immer weniger genutzt werden. Unsere Zusammenarbeit stellt einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb der beiden SB-Standorte sicher. Die Kundinnen und Kunden profitieren auch künftig von einer sicheren Bargeldversorgung“, erklären Artur Merz, Vorstandssprecher der Märkischen Bank, und Dr. Christian Wingendorf als Vorstandsmitglied der heimischen Sparkasse.

Beide SB-Geschäftsstellen sind barrierefrei. Bei Kaufland sind die Automaten täglich von 7 bis 22 Uhr geöffent, also zu den Ladenöffnungszeiten, im Nöllenhofcenter von von 6 bis 23 Uhr.

