Kein Gratis-Kaffee: Frau (58) randaliert in Mendener Café

Menden. Eine 58-jährige Frau forderte in einem Mendener Café einen Gratis-Kaffee. Als eine Angestellte das verneinte, rastete die Frau völlig aus.

Eine 58-Jährige aus Essen hat am Mittwochnachmittag (5. April), gegen 15.30 Uhr, in einem Café an der Hauptstraße in Menden randaliert. Die Polizei griff ein.

Die Essenerin betrat zunächst das Lokal und forderte von einer Angestellten einen Gratis-Kaffee. Als diese das verneinte, schlug die 58-Jährige mehrere Tassen und eine Porzellanfigur von der Ladentheke. Als die Frau daraufhin das Lokal verlassen wollte, hielt die Angestellte sie am Arm fest. Die 58-Jährige spuckte die Angestellte daraufhin an, beleidigte sie und schlug in ihre Richtung.

Polizei spricht der Frau einen Platzverweis aus

Durch die alarmierten Polizisten wurde der Frau ein Platzverweis ausgesprochen. Die Angestellte erlitt leichte Verletzungen. Gegen die Beschuldigte wird wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.

