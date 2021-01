Kein Strom: Corona-Bekämpfer zwei Tage außer Gefecht gesetzt

Corona-Abstrich: Auch die Testzentren in Iserlohn und Lüdenscheid können am kommenden Wochenende nicht arbeiten.

Menden/Märkischer Kreis Wartungsarbeiten an der Stromversorgung des Kreishauses verhindern die Nachverfolgung von Corona-Kontakten auch für Menden und Balve

Ausgerechnet in einer Phase, in der die tägliche Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wegen möglicher neuer Beschränkungen besonders aufmerksam verfolgt wird, muss das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises am kommenden Wochenende die Arbeit einstellen. Das gilt auch für die Ermittlungsteams zur Kontaktverfolgung und die Teststationen in Iserlohn und Lüdenscheid, die nicht arbeiten können.

Telefonanlage und Computernetzwerk nicht mehr zu nutzen

Der Grund: In den Kreishäusern und ihren Nebenstellen wird am Wochenende schlicht der Strom abgeschaltet. Dies müsse wegen Wartungsarbeiten an der 10-Kilovolt-Anlage passieren, heißt es. Damit seien dann auch die Telefonanlage und das Computernetzwerk lahmgelegt, mit den entsprechenden Folgen für die Corona-Bekämpfer.

Am Montag keine Daten zur Entwicklung der Pandemie im Märkischen Kreis

Für die Öffentlichkeit bedeutet das auch, dass am Montag, 11. Januar, keine Daten zur Entwicklung der Pandemie im Kreisgebiet vorliegen werden. Allerdings waren gerade die Zahlen an Montagen häufig weniger belastbar als die Werte unter der Woche, weil an den Wochenenden die Untersuchungen und die Übermittlung der Pandemiezahlen vielfach nur eingeschränkt verlaufen.

Feuerwehr-Leitstelle bleibt auch für Menden und Balve erreichbar

Sämtliche Online-Dienste der Kreisverwaltung wie beispielsweise die Terminvereinbarung in den Bürgerbüros können am kommenden Wochenende ebenfalls nicht genutzt werden. Erreichbar bleiben aber die Kreisleitstelle der Feuerwehr, an die auch die Feuerwehren in Menden und Balve angeschlossen sind, sowie die Rettungswachen des Märkischen Kreises.