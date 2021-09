„Kids for Europe“ in Bösperde mit Roman Weidenfeller

Bösperde. Die DJK Bösperde lädt am kommenden Sonntag auf den Gemeindesportplatz ein: Kleine Kicker aus zwei Nationen lernen von Legenden.

Lernen von Legenden: Am Sonntag ab 9 Uhr geht es auf dem Gemeindesportplatz in Bösperde nach der Corona-Zwangspause im letzten Jahr endlich wieder rund: 50 Kinder, dazu eine Gastmannschaft aus dem niederländischen Venlo, erhalten in der Fußballschule von BVB-Legende Frank Mill viele Tipps für ihr Spiel. Dabeisein will auch der langjährige BVB-Keeper Roman Weidenfeller – da dürften einige Selfies und Autogramme fällig werden. Dafür will Roman Weidenfeller ab 12 Uhr zur Verfügung stehen.

„Kids for Europe“ verbindet Sport und Völkerverständigung

Die Aktion der DJK SG Bösperde, unterstützt von der Mendener Bürgerstiftung, verbindet wie bei der Premiere 2019 das sportliche Miteinander von Kindern mit dem Kennenlernen kleiner Fußballer aus anderen Nationen. Beim ersten Mal kamen kleine Fußballer aus dem französischen Arras nach Bösperde, diesmal sind es die niederländischen Nachbarn. Die Fußballschule mit Frankie Mill um 11 Uhr, und um 13 Uhr gibt sich Bürgermeister Dr. Roland Schröder die Ehre.

Spenden für VKM, Hilfsaktion „Tue Gutes“ und an Mendener in Not

Die DJK will am Sonntag zudem ihre neuen gesponsorten Defibrillatoren präsentieren, die von der Spedition Huckschlag und der GFB Ernst Befestigungstechnik am Meisenweg gesponsort worden sind. Dann denken die Bösperder aber auch an andere: So sollen Spendenschecks für die von der Überflutung Mitte Juli stark betroffene Behinderteneinrichtung Villa Dominik an den Verein VKM überreicht werden, ebenso an die Fröndenberger Aktion „Tue Gutes“, die Geld für Flutgeschädigte zusammenbringt, und an die große Mendender Hilfsaktion „Mendener in Not“.

Zuschauer sind natürlich wieder willkommen.

