Kinder-Aktion in Fröndenberg: Nikolaus füllt Stiefelchen

Fröndenberg. Der Werbering möchte Kindern in der Coronazeit etwas bieten: Es gibt eine Schnitzeljagd durch die Innenstadt. Jetzt mitmachen.

Der Nikolaus möchte Fröndenberger Kinder auch in diesem Jahr wieder beschenken. Dank des Werberings bekommt man vom Heiligen Mann seinen Stiefel gefüllt. Dafür ist dann aber eine kleine Schnitzeljagd durch die Innenstadt notwendig.

„Uns war frühzeitig klar, dass wir das wieder machen wollen", sagt Petra Wiek aus dem Vorstand des Fröndenberger Werberings. Mit der Absage des Christkindelmarktes habe das also nichts zu tun. Denn im vergangenen Jahr, mitten im vorweihnachtlichen Lockdown, hatte der Werbering die jüngsten Fröndenbergerinnen und Fröndenberger zum ersten Mal zu einer Aktion rund um die Nikolausstiefel eingeladen. Auch, weil natürlich vieles andere nicht möglich gewesen wäre. Und weil es so gut ankam, gibt es dieses Jahr die Fortsetzung.

Für Kindergarten und Grundschulkinder

Eingeladen sind alle Kindergarten- und Grundschulkinder aus der Stadt. Das Prinzip: Ab sofort und bis spätestens Freitag 3. Dezember kann man einen Stiefel in einem der beteiligten Geschäfte abgeben. Im einzelnen sind das: Apollo Optik, Blumengalerie Gnass, CM Style, Markt-Apotheke, Optik Wiek, REPA mediterran, Ruhr-Apotheke, Stadtbücherei, Stifts-Apotheke, Susannes Laden. Beteiligt an der Aktion ist der gesamte Werbering, direkt in die Stiefelaktion eingebunden sind aber nur die Läden in der erweiterten Fröndenberger Innenstadt. Sonst wären die Wege für die Teilnehmer zu weit.

Schnitzeljagd startet am 6. Dezember

Denn ab dem Festtag des Heiligen Nikolaus, also Montag, 6. Dezember, geht die vorweihnachtliche Schnitzeljagd los. Der Nikolaus wird alle Stiefel der Kinder reichlich füllen und dann in einem der genannten Geschäfte im Schaufenster verstecken. Und dann geht die Suche los.

Rein in den Laden müssen die Kinder nur, wenn sie ihren Schuh entdeckt haben. Der zweite Stiefel des Paares dient dann, wie schon im letzten Jahr, als „Abholschein".

Wichtig: Da die Stadtbücherei montags geschlossen hat, stehen dort an diesem Tag noch keine gefüllten Schuhe. Aber ab Dienstag, 7. Dezember, sollte man dann auch hier vorbeischauen.

Über 250 Stiefel wurden vergangenes Jahr gepackt. „Da ist der Nikolaus ganz schön ins Schwitzen gekommen", blickt Dr. Anke Lochmann aus dem Werbering-Vorstand zurück. Aber es habe natürlich viel Spaß gemacht.

