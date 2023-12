Kinderbücher in ukrainischer und deutscher Sprache

Menden UWG/FW-Ortsverband sorgt über die Europäische Union für neuen Lesestoff in der Stadtbücherei Menden.

Es ist eines von vielen Regalen in der Dorte-Hilleke-Bücherei. „Kinderbuch international“ steht auf einem gelben Schild darüber. Gefüllt ist das Möbelstück mit Büchern in verschiedenen Sprachen: Englisch, Türkisch, Russisch sind einige Beispiele. Es gibt auch eine kleine Auswahl von Kinderbüchern in ukrainischer Sprache. Der Mendener Ortsverband der UWG/FW sorgt nun dafür, dass der Bestand aufgestockt wird.

EU und Börsenverein des Deutschen Buchhandels kooperieren

Detlef Albrecht stieß auf ein Förderprojekt der Europäischen Union. Unter dem Titel „Tales of EUkraine“ stellen die EU und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Interessierten kostenlos Pakete mit jeweils 24 Büchern zur Verfügung. „Wir mussten nur die Frachtkosten übernehmen“, berichtet Albrecht. Er und Bruno Homberg orderten vier Pakete. Eines übergaben sie nun der Dorte-Hilleke-Bücherei, drei stehen noch für Grundschulen zur Verfügung.

Grundschulen können sich melden Die FW/UWG Menden hat noch drei Pakete Bücher à 24 Bücher aus dem Projekt „Tales of EUkraine“ für Mendener Grundschulen mit ukrainischen Schülern zur Verfügung. Gerne können sich die Grundschulen unter info@fw-uwg-menden.de oder unter Tel. (02373) 9137006 melden. Die Bücher werden kostenlos angeliefert. Die Pakete enthalten jeweils vier Bücher folgender Titel: „Die Eule, die ein Lärche sein wollte“ von Halyna Vdovychenko, „Fabeln“ von Hryhoriy Skovoroda, „Auf der Suche nach dem Winterschlaf“ von Tetiana Rumenko, „Die Geschichten der Zahnfee“ von Tetyana Nakonechna, „Schlacht um die Stadt“ von Wolodymyr Tschernyschenko und „Mein Zuhause“ von Kateryna Tychosora und Oleksandr Prodan.

„Wir freuen uns sehr darüber“, erklärte Veronika Czerwinski, Leiterin der Stadtbücherei. Martina Lipka, die für die Kinder- und Jugendbücherei zuständig ist, weiß um die Bedeutung solcher Bücher. Kindern, die ihre Muttersprache gut sprechen können, fällt es leichter, auch Deutsch zu lernen. Die neuen Bücher können da hilfreich sein, denn sie sind allesamt zweisprachig. Beim Blick in die neuen Bücher fallen Veronika Czerwinski sofort Panzer und Soldaten auf, auch die Sprache ist deutlich. „Das ist schon harter Tobak“, weiß sie, dass solche Bücher auch helfen sollen, Kriegserfahrungen einzuordnen. Es sei sicher gut, wenn Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer die Bücher gemeinsam mit den Kindern anschauten.

Neue Bücher sind noch nicht sofort verfügbar

Oft sind es die Kinder, über die Familien - auch solche mit Migrationsgeschichte - in die Dorte-Hilleke-Bücherei kommen. „Es ist schön, wenn sie erst mit den Kulturstrolchen herkommen und die Bücherei kennenlernen und dann mit ihren Familien wiederkommen“, sagt die Büchereileiterin und lobt das Bildungsprojekt für Kinder. Umso mehr bedauert sie, dass die neuen Bücher noch nicht sofort ausleihbar sein werden. „Wir müssen die erst in den Bestand einpflegen“, sagt sie. Was sonst schnell erledigt ist, gestaltet sich aktuell schwieriger - wegen des Hackerangriffs auf den Dienstleister Südwestfalen IT. „Wir sind im Notbetrieb und es staut sich viel an. Wir müssen das abarbeiten, sobald die Systeme wieder zur Verfügung stehen“, so Czerwinski.

Wer Kinderbücher in Fremdsprachen lesen will, wird aber auch schon jetzt fündig. Es gibt eine Auswahl - zum Teil handelt es sich um Übersetzungen von Büchern, die auch in der deutschen Sprache bekannt sind. „Gefragt sind vor allem englischsprachige Bücher, weil das eben auch schon in den Grundschulen unterrichtet wird“, weiß Martina Lipka. Sie freut sich, dass die Lokalpolitiker nicht nur an die Bücherei gedacht haben, sondern auch Mendener Grundschulen unterstützen möchten.

