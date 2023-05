Kinderfest in Fröndenberg ein riesiger Erfolg

Fröndenberg. Buntes Treiben rund um den Treffpunkt Windmühle in Fröndenberg. Hunderte kamen zum Kinderfest des Arbeitskreises „Kinder.Essen.Gesund“.

Es passte wirklich alles, als der Arbeitskreis „Kinder.Essen.Gesund“ sein Kinderfest am und im Treffpunkt Windmühle veranstaltete. Und so trug auch das tolle Wetter dazu bei, dass bis zu 400 überwiegend sehr junge Besucher kamen. „Das ist wirklich eine tolle Resonanz und es war eine richtig tolle Atmosphäre“, zieht Barbara Streich Bilanz. Die Sprecherin des Arbeitskreise ist immer noch überwältigt.

Für die Organisatoren ist das gelungene Fest ein verdienter Lohn. Schließlich gab es eine jahrelange Zwangspause – erst wegen Corona, dann wegen einer Unwetterwarnung und der kurzfristigen Absage im vergangenen Jahr. „Wir hatten etwa 20 Helferinnen und Helfer“, dankt Streich allen Unterstützern. Dazu zählten auch Jugendliche aus dem Treffpunkt Windmühle, die immer wieder halfen, wo Hilfe gebraucht wurde.

Grußbotschaft von Neven Subotic

Die Hockey-Angebote kommen bei den vielen Kindern besonders gut an. Foto: AK Kinder.Essen.Gesund

Für die Familien war das Fest ein günstiges Vergnügen. Nur für Bratwürste mussten die Eltern zahlen, der Erlös und eine Spende gegen an die Stiftung „well:fair“ von Neven Subotic, die sich für Wasserprojekte in Afrika einsetzt und dort Brunnen baut. Subotic schickte eine Grußbotschaft nach Fröndenberg und dankte insbesondere dafür, dass sich der Arbeitskreis „Kinder.Essen.Gesund“ mit dem Thema Trinkwasser befasst. Und so gab es Trinkwasser im wahrsten Sinne des Wortes auch für die Mädchen und Jungen – mit Schnitzeln von Bio-Zitronen in Karaffen serviert. Das war für viele Kinder so besonders, dass Limonaden gar nicht nötig waren. Die Eltern konnten derweil bei Kaffee miteinander ins Gespräch kommen.

Das Thema „Gesunde Ernährung“, Kernziel des Arbeitskreises, wurde durch Obstspieße greifbar. 350 dieser gesunden und von Mitarbeiterinnen der Kita Hirschberg zubereiteten Spieße wurden verteilt, das Obst schmeckte den Mädchen und Jungen ebenso wie ihren Eltern.

Angebote kommen bei Kindern gut an

Doch natürlich ging es auch um den Spaß: Zahlreiche Angebote sorgten dafür, dass wirklich für jedes Kind etwas dabei war. So kam etwa der Hockey-Parcours gut an. Doch auch das Wasser-Quiz hatte noch mehr Zugkraft als gedacht. „Wir hatten 100 Fragebögen, aber das Team der Windmühle hat nochmal 50 kopiert“, erinnert sich Streich. Und: „Auch viele Eltern kannten nicht die Antworten auf alle Fragen.“

+++ Lesen Sie auch: Bentrop hat einen neuen Schützenkönig +++

Barbara Streich dankt allen, die zum Erfolg des Kinderfestes beigetragen haben. Ausdrücklich freut sie sich auch über den Besuch von Bürgermeisterin Sabina Müller trotz vieler weiterer Termine und von der neuen Geschäftsführerin des Kreisbündnisses für Familie Sandra Ruiz-Herter. Diese nutzte die Gelegenheit, sich von Ilka Essers auch durch den Treffpunkt Windmühle führen zu lassen, um diesen für Fröndenberg und besonders den Mühlenberg so wichtigen Ort kennenzulernen.

Der Arbeitskreis „Kinder.Essen.Gesund“ hat in diesem Jahr übrigens noch einmal einen guten Grund zum Feiern. Er wird 15 Jahre alt. Dieser besondere Jahrestag soll am Sonntag, 22. Oktober, gefeiert werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden